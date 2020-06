En el marco de una sesión del Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) realizada este lunes por videoconferencia, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a propósito de las movilizaciones en el país en busca de la salida del gobierno de Jair Bolsonaro de la presidencia, dijo que su partido debe actuar con cautela respecto de los manifiestos suprapartidarios en defensa de la democracia.

Según consignó Folha de São Paulo, ante los ataques del mandatario ultraderechista contra las instituciones democráticas y la Constitución, hay al menos seis grupos que están movilizándose tanto en las redes sociales como en las calles, consolidando un fuerte escenario de oposición al actual jefe del Ejecutivo.

Ante esta situación, Lula dijo en la reunión partidaria que el sector debe analizar con “mucho cuidado” las iniciativas de cada grupo antes de adoptar cualquier decisión, ya que a su entender detrás de alguno de estos proyectos está la elite brasileña, más allá de que los manifiestos se organizan básicamente en internet y cualquier ciudadano puede adherirse a ellos. “Leí los manifiestos y me parece que tienen pocas cuestiones de interés para la clase trabajadora. No se habla de la clase trabajadora ni de los derechos perdidos”, afirmó el ex mandatario, que además manifestó su incomodidad por la presencia en las listas de adherentes a estos manifiestos de personas que apoyaron el juicio político que terminó con la destitución de Dilma Rousseff en 2016.

Lula expresó que alguno de los manifiestos “fueron hechos con buenas intenciones” y con “muy buena gente adhiriendo a ellos”, pero también, indicó, “hay quienes están queriendo bajarse del barco”, personas que apoyaron a Bolsonaro y ahora quieren desmarcarse de él. “Precisamos apoyar cualquier manifestación para resolver los problemas del país, pero no podemos dejarnos llevar por la euforia”, agregó Lula, que dijo también que el partido no debe prestarse a ser usado por gente que está contra Bolsonaro pero apoya la política ultraliberal de su ministro de Economía, Paulo Guedes.

El PT “no debe subirse a cualquier ómnibus que pase. Es necesario que analicemos todos esos manifiestos y que conversemos con sus organizadores para saber qué es lo que quieren”. “Hay un interés muy grande de la elite brasileña por volver a gobernar sin el PT”, expresó Lula. A propósito de este tema, Lula dijo que “las personas que cometieron un acto ilícito sacando a una presidenta democráticamente elegida por el pueblo se dieron cuenta de que el troglodita que eligieron le está errando”.

Lula dijo también a sus compañeros que el PT debe “agradecer a todos los brasileños y brasileñas que salieron a las calles a protestar contra Bolsonaro”, pero que el partido debe seguir difundiendo sus propias ideas, reafirmando la defensa de los trabajadores.

El ex presidente finalizó su participación en el evento virtual afirmando que “el PT tiene claras las razones por las que quiere sacar a Bolsonaro del gobierno”. “Nosotros queremos sacarlo para defender la vida. Porque él rechaza a las mujeres, a los negros, a los indios, al pueblo trabajador. Es por eso que estamos diciendo ‘Fuera, Bolsonaro’”, afirmó.

Juicio político y coronavirus

En medio del clima político turbulento que existe en el país, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, integrante del partido centroderechista Demócratas, dijo este lunes que decidirá “en el momento adecuado” sobre los más de 35 pedidos de juicio político contra Bolsonaro presentados por diversos partidos y organizaciones civiles y sociales, pero agregó que no se puede echar más leña al fuego y que su intención en este momento es unificar al país. En una videoconferencia organizada por el portal UOL, Maia dijo que, como juez de este proceso, una decisión política sobre un juicio político debe ser debidamente evaluada para no agudizar la crisis que vive el país.

La situación política brasileña se enmarca en la pandemia de covid-19. Brasil es el segundo país del mundo con más casos detectados, poco más de 525.000, y el tercero con más fallecimientos atribuidos a esta enfermedad, casi 30.000, sólo superado en este rubro por Estados Unidos e Italia. A pesar de estos datos, el jefe de operaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, el irlandés Michael Ryan, dijo que no tiene claro en qué momento se alcanzará el pico de la pandemia en Brasil y en América del Sur.

En una entrevista con el portal UOL, Ryan dijo que “el mundo necesita ser solidario con la región”, que está teniendo los mayores aumentos de casos en el mundo, especialmente en Brasil, Perú y Chile. Ryan declaró que en América del Sur “recién se está en el inicio de la etapa en que los servicios de salud comienzan a sobrecargarse, por lo que es necesario apoyar a estos países en este momento”.