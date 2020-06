Las plataformas digitales ganaron terreno durante el aislamiento. Y los podcasts pueden ser una verdadera alternativa para entretenerse y aprender. Lo saben, entre otros, los seguidores de Mezcla, el podcast de la diaria, que en 2019 se dedicó a las elecciones y este año se enfoca en el coronavirus. Aquí, una guía para conocer buenos podcasts sobre audiovisual.

Su tiempo era el entresijo de otros tiempos. Por ahí nos movíamos, usándolo como un kit de salvataje sonoro, como una rueda de auxilio informacional, como una fuente de vitaminas catódicas que no pedía nada a cambio. Durante todos estos años, los podcasts nos acompañaron en nuestros viajes hacia el trabajo, en el colectivo, mientras hacíamos ejercicio y al limpiar la casa. Ahora, en medio de la cuarentena, con los horarios cambiados y las rutinas alteradas, las culturas cinéfilas y seriéfilas son las que más ganaron terreno.

Así las cosas, ver películas y encastrarse por horas delante de la televisión son algunas de las actividades que más nos ocupan la vida (y el ocio, ¿se seguirá llamando ocio o habrá cambiado de nombre?) en este aislamiento social. Por eso, esta puede ser una buena oportunidad para ponerse al día con algunos de los mejores podcasts de cine, series y televisión. Mitad mirar, mitad escuchar. Hay tiempo, hay ganas: es el momento ideal para los podcasts.

A pedido del público

Tópicos que interpelan: ciclos para ver cuarentenados con los más chicos, por qué hay que ver Watchmen, cuándo la tele se llena de superhéroes, series que te hacen bien, qué significa ser una estrella en la era del streaming. En este podcast, las periodistas Dolores Graña y Natalia Trzenko analizan con minuciosidad el mundo de las series yendo un poquito más allá: qué hay detrás de lo que hay.

Carne de videoclub

Por algo que todavía no conocemos del todo, la cultura videoclubera sigue presente en el imaginario. Portadas alucinantes, guiones arriesgados, actores casposos, historias únicas: fue la época que más condensó a la cinefilia. Y en Carne de videoclub se repasan gemas de época (¡uf!) como Cuenta conmigo, Soldado universal y Darkman. Llevan tiempo haciéndolo, y la danza de nombres pop jamás se detiene.

El Club de las Cinco

Cinco periodistas de cine (Maia Debowicz, Sol Santoro, Micaela Berguer, Griselda Soriano y Luciana Calcagno, ¡equipazo!) hacen un guiso podcastero de mil ingredientes. ¿Qué pasa cuando personas que saben mucho sobre algo dan rienda suelta a sus conocimientos y a estirar la lengua hasta donde dé? Se habla de estrenos, de Netflix, de festivales de cine, de todo tipo de spoilers, de películas de antes, de historias de mañana.

El Sinso

Jorge, de Te lo Resumo, es uno de los personajes más luminosos, llamativos y productivos del universo youtuber contemporáneo. Aquí saltó de plataforma para inmiscuirse en una tarea titánica: analizar todos los episodios de Los Simpson, posiblemente la serie animada más importante del mundo. Referencias culturales, curiosidades, diferencias entre el idioma original, el doblaje y más.

How Did This Get Made?

La pretensión de siempre querer ver películas buenas es una estupidez. Por lo demás, en su reverso hay una lógica que no expresa ninguna culpa en ver films decididamente malos y, de paso, hacer un culto de eso. Y ahí andan los de How Did This Get Made? (¿Cómo se hizo esto?, en español) disfrutando de Punisher: War Zone, Underworld: Blood Wars y Raindeer Games, entre otras perlitas asquerosas.

I Was There Too

Muy posiblemente, este podcast tenga una de las perspectivas más originales: entrevistas a extras o actores secundarios de grandes superproducciones. ¿Por qué siempre vale nada más que la opinión de la estrella de Hollywood? ¿Ellos son los únicos que hacen que la magia ocurra? Más curiosidad que reivindicación. Y una entrevista alucinante: los pasajeros del micro de Máxima velocidad.

Krakozhia

En tiempos urgentes, de advenedizos y superficiales, Krakozhia es un podcast que pretende encarar un viaje con un poco más de profundidad. En ese gesto, sus creadores se basan en una herramienta poderosa: el análisis cinematográfico. Sin solemnidad pero tomándose en serio su compromiso con el cine, revuelven ideas sobre novedades, como Parasite y Uncut Gems, o no tanto, como El juego del miedo y Nueve reinas.

La mierda que nos mira

No hay freestyle ni improvisación, solo guion y edición. Trabajo de archivo, mano delicada, oído de oro: La mierda que nos mira es uno de los podcasts más producidos del universo audiovisual en español. Funciona como una especie de sopapa sociocultural, que tira, succiona y escupe. Los más curiosos (y populares) recovecos de la historia argentina de la mano de sus películas clásicas.

Santas listas

Un gran podcast uruguayo sobre cine. En Santas listas los periodistas Emanuel Bremermann, Pablo Staricco y Nicolás Tabárez intercambian gustos cinematográficos para generar una lista temática. Y comprimen algunas reflexiones sobre el Disney de los 90, los mundos de Hayao Miyazaki, lo fantástico de Tim Burton y el amor según Wes Anderson.

Un invento sin futuro

Nunca un podcast jugó tan bien. Ninguno comprendió mejor su verdadera razón de ser como Un invento sin futuro, del periodista y guionista argentino Santiago Calori. Acá se traza una historia del cine y se maneja el mejor de los valores posible: su anfitrión realmente sabe de lo que habla. Entretenido, con una edición dinámica y una mirada popera, Un invento sin futuro debería ser materia de estudio obligatoria en todos los colegios del planeta.

Perdidos en el éter

No es exactamente de cine o series, sino de cultura pop, pero obviamente los juegos de rol, el cómic y la animación se cruzan mucho en este camino. Conducido por MaGnUs, el Profesor Dinosaurio y Ezequiel Davidovich Caballero, y poblado por distintos columnistas, el proyecto pasó por diversos programas de radio online (y offline) hasta que hace unos años se estabilizó en las plataformas de podcast.

Dónde escucharlos Plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts alojan a la mayoría de estos programas. También otras, como PocketCasts, Stitcher, Anchor, Breaker, Overcast, PodBean o RadioPublic. En algunos casos, los programas también tienen una versión audiovisual en Youtube.

.