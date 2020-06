Todo es día a día, cambiante. En el centro, la importancia del deporte para la salud. Para la Secretaría Nacional del Deporte (SND) eso es clave, y, por eso, en mayo le dio inicio a la fase 1, etapa en la cual permitió el reinicio de los deportes al aire libre sin contacto (y manteniendo el distanciamiento).

Sebastián Bauzá, titular de la SND, fue bastante claro al respecto: “Lo que queremos es cuidar a los deportistas y a la población, a los ciudadanos que viven de los deportes. Hay gente que es asintomática pero que puede contagiar. Si vemos lo complicados que están los países vecinos tenemos que pedir paciencia, eso nos lleva tener cuidado para tomar las decisiones. El esfuerzo está, no depende de nosotros, depende de cómo sigue transcurriendo la pandemia en nuestro país”.

La SND sigue una dirección que es la propuesta por los científicos asesores del gobierno nacional: paciencia para evitar apresuramientos. Sin embargo, no desconoce que muchos clubes y gimnasios han hecho, hicieron y harán un esfuerzo muy grande para sostener sus estructuras y funcionamiento. Por eso, entre otras cosas, están buscando que las actividades se reinicien.

Los temas del protocolo

La SND tiene claro que existen gimnasios y clubes que están trabajando con protocolo y muchos que no. Es necesario destacar que los protocolos que se están utilizando en estos centros deportivos son propios, o sea que no han sido aprobados por el Ministerio de Salud Pública.

Control de temperatura, ampliación de espacios, bajada de aforos, mejoras en la circulación de aire, entre otras, han sido las medidas que gimnasios y clubes tomaron para poder retomar la práctica deportiva. Como parecen ser medidas apropiadas, pero también porque le corresponde, la SND quiere inspeccionar los locales para asegurarse de que ninguno de ellos perjudicará la salud de los eventuales deportistas.

No es fácil, porque la SND, más allá de su implicación nacional sobre el deporte, no puede abarcar los controles en todo el país. Desde la secretaría se optó por elaborar un proyecto de fiscalización por el cual las intendencias se encargarían del control de los clubes y los gimnasios. Para ello se necesitaba la firma de un decreto por parte de Presidencia, pero “quedó arriba del escritorio, no tuvo avances. Sabemos que hay gimnasios que han ido abriendo, y otros que no”, dijo a la diaria Eduardo Ulloa, coordinador del Área Deporte Federado de la SND. “El proyecto de decreto era algo que, a nuestro entender, podía agilizar el trabajo en conjunto con las intendencias con respecto a la habilitación o no de los gimnasios. Luego de plantearlo en Presidencia, nos hicieron saber que a su entender el procedimiento estaba bien, pero que iban a seguir por el camino de la exhortación y de la responsabilidad individual”, agregó.

Qué hacer para volver a ejercitarse

Lo dicho: clubes y gimnasios volvieron a tener deporte puertas adentro y se rigen por protocolos propios. Limpieza exhaustiva de los aparatos, distintos puntos de desinfección de manos, vestuarios y duchas cerradas, uso de tapabocas en determinados casos, el siempre necesario respeto por la distancia con el otro son los pasos que se repiten en casi todas las salas. El personal de cada club insiste en ello, a la vez que cada individuo lo respeta y lleva adelante.

Las decisiones personales son fundamentales para evitar contagios de covid-19. Las medidas recomendadas para cada deportista son: