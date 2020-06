El vicepresidente de ANCAP, Juan Carlos Herrera, convocó a una reunión del Directorio del ente tras hacerse pública la decisión de suspender el suministro de combustible, portland y líquido asfáltico a la Intendencia de Salto por una deuda de 21 millones de pesos. Herrera, que representa al Frente Amplio (FA) en el Directorio, dijo haberse sorprendido al conocer la noticia, dado que el asunto no se discutió en ese ámbito: “A mí no se me comunicó ninguna resolución; el Directorio no trató el tema”, aseguró a la diaria.

Si bien la empresa no permitió a la Intendencia de Salto alcanzar un acuerdo de pago, sí definió un convenio con la comuna de Cerro Largo, según informó el programa 970 Noticias de radio Universal. Esta diferencia, afirmó Herrera, se debe a que “el asunto de la Intendencia de Cerro Largo se trató en el Directorio, pero el de Salto no”. Por esa razón solicitó al presidente del ente, Alejandro Stipanicic, que citara a una reunión del Directorio para este jueves: “Nuestra intención, desde la oposición, es darle el mismo tratamiento que se le da a todas las intendencias”, aseguró. Herrera comentó que tras conocer la noticia se comunicó con la directora Laura Saldanha, también del FA, y que ella manifestó su acuerdo con la idea de evaluar una propuesta alternativa para la comuna salteña.

“El uso y costumbre que tuvimos desde 2016, cuando nos nombró el presidente Tabaré Vázquez, fue darle el mismo tratamiento a todas las intendencias con las que definimos convenio, sin importar quién fuera el intendente”, afirmó Herrera, y adelantó que con Saldanha están trabajando en una propuesta “para llevarle a la Intendencia de Salto, similar a la de Cerro Largo”. “Tenemos una propuesta institucional en relación a las deudas con las intendencias, acordada con el Congreso de Intendentes. No debería ser algo extraordinario, sino algo normal para todas”, agregó el jerarca.

A su vez, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, se refirió al tema en su cuenta de Twitter, cuestionando el accionar de la petrolera estatal: “Hacía mucho tiempo que no veíamos discriminaciones de este tipo. ANCAP debe subsanar este error rápidamente. La población de Salto es la más perjudicada”, escribió.