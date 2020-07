El Movimiento al Socialismo (MAS) denunció este miércoles que el gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez está llevando adelante un plan que pretende inhabilitar la candidatura a la presidencia del candidato del sector, el ex ministro de Economía Luis Arce, luego de que se anunciara que se pondrán en marcha procesos judiciales en su contra.

La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo presentó una denuncia ante el Ministerio Público de La Paz en contra de Arce, por la presunta compra irregular de software para el fondo de pensiones que no fue entregado, de acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón.

Según el gerente general de la Gestora, Sergio Iván Flores, hay pruebas contra el ex ministro de Economía y otros ex funcionarios por actos de corrupción, informó el portal Urgente.bo. Flores explicó que Arce, “en su calidad de ex ministro y ex presidente del directorio de la Gestora, debe responder ante esas acusaciones”, aseveró.

En la tarde de este miércoles Arce realizó una conferencia de prensa virtual en la que respondió a las acusaciones, a las que enmarcó dentro de una “campaña política” contra él y el MAS.

“Este amedrentamiento, esta acusación falsa está en la misma línea de hacer la campaña política del partido Juntos”, dijo el candidato del MAS, haciendo referencia al sector de la presidenta Áñez. “Lamentamos una vez más este tipo de hechos, que no nos amedrentan. Nosotros seguiremos trabajando así vengan dos, tres, cuatro, 50 juicios, que van a tener que hacerlo porque no les queda otra, porque no hay ideas ahí al frente que combatan con las nuestras”, afirmó el ex jerarca del gobierno de Morales.

“Vamos a hacer la denuncia internacional de esta intención de proscribir al MAS que, como todos saben, en la intencionalidad de voto de todas las encuestas lideramos y tenemos amplia ventaja con el segundo competidor en las elecciones”, agregó Arce.

En las últimas horas del martes, desde su exilio en la ciudad de Buenos Aires, el ex presidente Morales se había referido a las acusaciones contra Arce en su cuenta de Twitter: “Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en #Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato @LuchoXBolivia y al MAS-IPSP e impedir nuestra participación electoral”.