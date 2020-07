“No tenemos idea de dónde anda” Edgardo Novick, afirmó el diputado del Partido de la Gente (PG) Daniel Peña, en diálogo con 970 Noticias, de la radio Universal. El legislador aseguró que el partido está acéfalo y que no está funcionando, porque “las responsabilidades que [Novick] debería tener no las ha cumplido”.

“El partido debería haber tenido su convención, como fecha límite, en febrero, y quien debería haberla convocado no lo hizo, así que el partido hoy no tiene la representación que la ley marca”, reconoció Peña. El PG fue el único de los partidos que integran la coalición de gobierno que no logró reunir sus convenciones en Montevideo para apoyar la candidatura de Laura Raffo a la Intendencia.

Durante los primeros años del PG, Novick había asegurado que iba a utilizar consultorías para definir las candidaturas a la Intendencia que esta colectividad política presentaría en los departamentos, pero finalmente no logró presentar ningún candidato.