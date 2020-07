El legislador de Cabildo Abierto Eduardo Lust presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra el ex mandatario Tabaré Vázquez y su gabinete por la forma en que fue negociado el acuerdo para la instalación de la segunda planta de UPM.

“Un 14 de julio fue el comienzo del fin del absolutismo europeo, en estas latitudes un 14 de julio es el comienzo del fin del absolutismo de UPM”, publicó el legislador en su cuenta de Twitter al anunciar la denuncia presentada.

Para Lust, el ex mandatario y su gabinete podrían haber incurrido en fraude, conjunción de interés personal y público y abusos de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, y asegura que la firma del contrato no tiene el aval jurídico necesario.

Lust había anunciado en el programa Punto de encuentro, de Radio Universal, que hay potestades para anular el proyecto de ferrocarril central. Entre los cuestionamientos que realiza en la denuncia se encuentran la pérdida de millones de dólares por la rebaja del canon que la empresa debe pagar al Estado por el uso de las vías y la extensión de la vigencia del acuerdo por 50 años.