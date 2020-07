El Partido Nacional (PN) no considera, por el momento, plantear la remoción del fiscal de Corte, Jorge Díaz, como solicitó su socio de la coalición Cabildo Abierto (CA) en las últimas horas, mediante una carta dirigida al presidente de la República. La decisión de CA surge de la investigación administrativa iniciada por el fiscal de Corte para esclarecer el vínculo político entre el ex intendente de Colonia Carlos Moreira y la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, que archivó la causa por los audios virales en los que Moreira ofrecía pasantías a cambio de sexo.

El presidente del Honorable Directorio del PN, Pablo Iturralde, dijo a la diaria que su partido le encomendó reunirse con Díaz y que en el órgano partidario se “va a tratar” lo conversado ayer, pero aseguró que “no se hizo ninguna propuesta formal” relativa a su remoción. “A nosotros nadie nos planteó remover al fiscal; si se lo plantearon al presidente tendrá que contestar el presidente”, afirmó. Respecto de la investigación iniciada por Díaz, Iturralde consideró que su decisión “no fue la ideal”, pero señaló que lo “más preocupante” del caso “fue la forma en que trascendió en las redes”. “Si él cree que tiene que investigar, que investigue, pero para mí lo que no está bien es que trascienda en las redes”, sostuvo.

Este martes, el diputado de CA Eduardo Lust dijo en el programa En perspectiva, de Radiomundo, que si el gobierno no remueve al fiscal de Corte su partido político debería abandonar la coalición de gobierno. Iturralde comentó que se intentó comunicar con Lust al enterarse de sus declaraciones, por la relación de amistad que hay entre ambos: “Me importa su opinión”, afirmó.

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi se desmarcó de la propuesta de CA: “Díaz tiene una impronta muy fuerte. Los fiscales están muy preocupados. Ahora, de ahí a la destitución, de ninguna manera”, afirmó en diálogo con Radio Montecarlo. “Es una propuesta que no comparto para nada, y tampoco comparto la forma. No se presiona al presidente diciendo que o lo destituyen o tiene problemas” con CA, apuntó en referencia a las declaraciones de Lust, aunque señaló que, a su entender, “la posición de Lust no es la de todo CA ni muchísimo menos”.

En tanto, el diputado colorado Ope Pasquet dijo a la diaria que el planteo de CA “es apresurado” porque “lo primero es establecer los hechos, y sobre eso lo que hay es un pedido de informes que hizo [Felipe] Schipani”. “Hay que esperar la respuesta del pedido de informes. Mientras no se tenga esa versión del propio Díaz, lo demás son conjeturas”, opinó. Si bien reconoció que “la posibilidad jurídica de la remoción existe”, insistió que no hay que “anticiparse” ni “hacer conjeturas” sobre el tema.