La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana confirmó la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en setiembre de 2014 en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero.

Durante una conferencia de prensa, Omar Gómez Trejo, titular de la unidad para el caso Ayotzinapa de la FGR, indicó que se realizaron las periciales de los indicios rescatados y se eligieron piezas susceptibles de que se les extrajera ADN, que fueron identificadas por el Instituto de la Universidad de Innsbruck, en Austria.

“El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó que, después de realizar los análisis a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”, dijo Gómez Trejo, de acuerdo a lo que informó el diario mexicano Milenio.

El titular del caso agregó además que estos restos óseos no fueron encontrados en el basurero de Cocula, en Guerrero, ni en el río San Juan, como se había manejado durante la primera investigación oficial del caso.

También se refirió al hallazgo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien recordó que recientemente había declarado que “la única verdad en el caso Ayotzinapa es que no había verdad”. Sin embargo, de acuerdo a lo que informó el portal Animal Político, Ensinas dijo que, con este hallazgo, “se abre una ruta”. “Vamos no sólo a continuar con la ruta, sino a continuar con el compromiso de que no vamos a inventar una nueva verdad histórica”, dijo.