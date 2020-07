La candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición de gobierno, Laura Raffo, presentó ayer el segundo capítulo de su programa, que está dedicado a lo que ella definió como el “Montevideo olvidado”. La postulante al sillón municipal explicó que “hay una cantidad de zonas en la periferia que no tienen acceso a los servicios más básicos, y es como que la Intendencia las hubiera olvidado. Por eso las llamamos el ‘Montevideo olvidado’. Por eso y porque el ‘Montevideo que yo ni sabía que existía’ era muy largo”. Raffo contó que este último concepto era el que había elegido para titular el segundo capítulo de su programa, pero su equipo asesor se lo desaconsejó. “A mí me pareció que si reconocía que habían zonas enteras de la ciudad de las que nunca había escuchado hablar, la gente iba a entender por qué nunca me refería a ellas en mis intervenciones públicas. Pero parece que, según me explicaron los expertos en marketing político que me asesoran, hay muchísimas personas a las que no les cae bien que un candidato se aparezca en un lugar por primera vez en su vida justo cuando hay elecciones”.

Para Raffo, “ese es el tipo de cosas que una va aprendiendo cuando se mete en política. Porque a mí, desde mi perfil técnico, ese tipo de razonamiento me parece muy extravagante. Pero en política claramente es diferente”. De todas maneras aclaró que “una cosa es abrirse a las reacciones emocionales, pero otra es caer en el populismo. Ahí nunca me van a ver”.