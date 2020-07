El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, sostuvo que si bien su partido político cree que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, “no da las garantías necesarias para que haya objetividad en el proceso judicial”, la continuidad de esta colectividad política en la coalición no está en juego.

“La coalición es hoy la herramienta necesaria para llegar a las soluciones que la gente reclama con urgencia. Vamos a tratar con seriedad y responsabilidad, y este tema [el del fiscal de Corte] no tiene nada que ver”, sostuvo, en declaraciones a Canal 12. Las declaraciones de Manini Ríos se dieron luego de que el diputado Eduardo Lust sostuviera en la mañana del martes considerara que si no remueve a Díaz, Cabildo Abierto debería abondanar la coalición.

A su vez, varios legisladores de Cabildo Abierto se desmarcan de la posición del diputado y dicen no estar “afín de ejercer ningún tipo de presión” al presidente. El diputado Sebastián Cal dijo a la diaria que la carta que llevaron el lunes de noche el senador Guillermo Domenech y Lust a la Torre Ejecutiva fue en base a un “acuerdo unánime de toda la bancada” de Cabildo Abierto, incluido el líder, Guido Manini Ríos. Pero los dichos de Lust de hoy “no tienen nada que ver con lo acordado ayer”.

“Nosotros de forma orgánica no nos hemos expedido realizando ningún tipo de presión al presidente”, dijo, y subrayó que su partido no está “afín de ejercer ningún tipo de presión”. Según consideró, mantenerse en la “coalición es una responsabilidad con los votantes. No es que por un desacuerdo de este tipo o algo mayor nos vayamos a salir de al coalición”. Por su parte, Domenech se limitó decir que Cabildo Abierto no tomó una decisión en la línea de lo dicho por Lust.