El Partido Digital inició acciones legales contra su ex presidenciable Daniel Goldman, según informó en un comunicado este jueves. Goldman fue expulsado del partido el lunes, por una deuda cercana a los 280.000 pesos que mantenía con la agrupación política, que compone parte de los ingresos que percibió por los votos obtenidos en las últimas elecciones y que, por contrato, debía resignar en beneficio del partido. Hasta el momento, según dijo Goldman a la diaria, devolvió 85% del monto total.

En la misiva, el directorio del Partido Digital anuncia que en el correr de las próximas horas se publicará un racconto “detallado de los hechos sucedidos” en los últimos meses respecto de Goldman, y expresa su repudio a “todo tipo de agravio personal de cualquier índole que haya sido cometido en detrimento del Sr. Daniel Goldman Pérez”.

Por su parte, Goldman publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que relata su versión de los hechos, y aseguró que en el momento en que le propusieron ser candidato aclaró que su “estabilidad económica” no se lo permitía. “Me insisten tres veces hasta el punto en que Justin Graside [cofundador del partido], lleno de promesas de apoyo, empuje y apuesta a mis ideales, me deja claro que si no soy yo (mayor de 35 con imagen intachable) la idea del Partido Digital se cae antes de las internas”, afirmó.

Goldman señaló que al iniciar su carrera política comenzaron a “caer proyectos empresariales” y alertó “al grupo más involucrado de trabajo”, que, según dijo, le prometió ayuda. “Llega el día 26/10/2019 y después de muchas horas repartiendo listas llego a la sede del Partido Digital, donde me esperan con un contrato para ser firmado. Día antes de las elecciones. Gente del partido de algún modo quería asegurarse que absolutamente toda la plata que entre a las cuentas de candidato a presidente, candidato a primer senador y candidato a primer diputado, como subsidio de marketing de la Corte Electoral vayan al Partido Digital”, relató. Según manifestó, en ese momento aclaró que estaba “conceptualmente” de acuerdo con la idea, a modo de “borrador”.

Según indicó, personalmente invirtió “muchos dineros” en el partido, “sin intención de que sean devueltos”, y señaló que “la Corte Electoral y la ley dicen claramente que los montos son de apoyo de campaña de los involucrados, ya que se entiende la incapacidad de generar otros ingresos”. Asimismo, aseguró que la emergencia sanitaria por covid-19 “hizo que varios proyectos que tenía para marzo, abril se cancelaran o postergaran hasta que pase la pandemia”.

A su entender, la actitud de la Mesa Ejecutiva del partido es “poco humana” y “poco empática”, “por no ser capaces de entender la realidad de una familia clase media que se la jugó apostando a un ideal y se vio muy perjudicada en su capacidad de generar ingresos. Durante y después por la pandemia. La empatía es mágica. Sólo los que la tomamos como pilar podemos aplicarla de verdad”, reflexionó Goldman, que finalizó la publicación apelando a la empatía de la ciudadanía.