El Partido Nacional está considerando la posibilidad de aprobar en el Parlamento una norma que habilite los allanamientos nocturnos. La medida formaba parte de la reforma constitucional que impulsó el año pasado el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y que fue rechazada en un plebiscito. En la Policía consideran que la modificación del marco legal sería “muy positiva” aunque también indicaron que “en los hechos es completamente innecesaria”. Una fuente policial explicó que “para hacer allanamientos nocturnos alcanza con obtener una orden judicial y, en lugar de ir de día, equivocarse e ir en medio de la noche”. Según la fuente consultada, esta ya es una práctica recurrente. “En realidad, hace tiempo que estamos allanando casas de madrugada, lo que pasa es que después vamos y pedimos disculpas por habernos equivocado, y a otra cosa. Es lo bueno de tener un cuerpo policial tan poco confiable. A nadie le llama la atención un error semejante”, afirmó.

Desde el entorno de Larrañaga reconocen que el jerarca no estaba al tanto de esta práctica. Sobre la posibilidad de seguir apostando a ella en lugar de reformar la Constitución, los colaboradores del ministro estimaron que sería “muy difícil” que este lo apruebe. “El problema es que tendría que ir todo el tiempo a pedir disculpas a la gente, y no le haría muy bien a su imagen, que ya de por sí es la de un dirigente poco serio. No soportaría otro golpe de ridiculez”.