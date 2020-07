Desde su designación, el 23 de junio, el equipo de técnicos de la secretaría esperaba con expectativa la llegada de la nueva secretaria de Derechos Humanos, Rosario de Lourdes Pérez Perdomo. Si bien en un principio había planteado comenzar el 1º de julio, la nueva secretaria optó por pedir que toda la documentación de la transición le fuera enviada a su casa, donde estudió la situación y las competencias del organismo que tiene a su cargo.

En la Secretaría de Derechos Humanos existe cierta preocupación por la falta de instrucciones y el tiempo en que no se pudo continuar con el normal funcionamiento del organismo, responsable de la rectoría y la coordinación del área de derechos humanos en todas las dependencias del Estado. De hecho, las redes sociales de la institución no se actualizan desde el 28 de febrero, cuando publicaron una foto con la despedida del ex director Nelson Villarreal.

Pasado el mediodía, Pérez llegó por primera vez al edificio de la calle Convención y se reunió con el equipo de técnicos por unas cuatro horas. En el encuentro la nueva secretaria planteó algunos lineamientos respecto de la comunicación, señalando que por el momento ella sería la única vocera de la institución. Además, expresó su preocupación por algunas filtraciones a la prensa, por lo que pidió trabajar en un clima de confianza mutua.

En la reunión, el equipo de técnicos informó sobre cada área de trabajo, a partir de los tres ejes planteados por la administración anterior: políticas públicas con enfoque en derechos humanos, conocimiento y educación, e institucionalidad en derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos tiene un solo funcionario, y el equipo se completa con siete pases en comisión.

Un inicio controvertido

La designación de Pérez en el cargo –que se dio a conocer por los funcionarios del organismo a través de la prensa– fue cuestionada por su antecesor Nelson Villarreal, quien señaló que la nueva secretaria “no parece reunir el perfil necesario para el cargo”. Los cuestionamientos partieron de algunas publicaciones de Pérez en redes sociales, entre ellas una en la que se hizo eco de una campaña lanzada en respuesta a la movilización del 20 de mayo, en la que recordaba a las víctimas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Pérez es militante del Movimiento por la Patria, dirigido por el senador Jorge Gandini. En 2008, la nueva secretaria de Derechos Humanos fue procesada con prisión por un delito de frustración de pago de cheques. Peréz, que asegura haber sido sobreseída en la causa, informó el antecedente en la Torre Ejecutiva, y Presidencia decidió ratificar su designación.