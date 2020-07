Diego Tuñón, tecladista de Babasónicos, fue contundente cuando le preguntaron, desde La Tercera de Chile, qué pensaba de los conciertos virtuales: “Esa es la gran mentira del rock and roll, los conciertos por streaming. Los Rolling Stones diciendo que están en vivo, otra vez mintiendo. Menos mal que Charlie Watts mostró que estaba tocando en el aire”. También opinó sobre qué deben hacer las bandas durante la pandemia: “Mirá, hicimos una propuesta en el Quilmes Rock sobre todo para que la gente que trabaja con nosotros pueda cobrar dinero, pero decidimos no hacer la mentira de que cada uno estaba tocando en su casa. No es algo que esté descartado, pero no nos hemos juntado desde que nos separamos en el aeropuerto, charlamos un par de veces e intentamos creer que el mundo va a abrir pronto”. También afirmó que es imposible tocar con otros músicos vía remota: “Es mentira. No existe la posibilidad de que toque alguien desde su casa. No existe sincronizarte desde lejos. No te digo que voy a descartar la posibilidad de generar algo, pero tal vez cuando estemos todos juntos en un lugar, o haciendo una música disociada”.