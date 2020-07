En la tarde de este miércoles se produjo el esperado encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Lejos parecen haber quedado los tiempos no tan lejanos en que el líder republicano abogaba por la construcción de un muro en la frontera sur de su país para evitar la llegada irregular de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, y en los que el mandatario mexicano llegó a comparar al estadounidense con Adolf Hitler por su política discriminatoria.

Sin saludarse con la mano ni usando tapabocas –ambos presidentes, más allá de sus ostensibles diferencias ideológicas, adoptaron una actitud escéptica frente al coronavirus–, pero sí posando juntos a una distancia más corta de la recomendada en estos tiempos de pandemia, Trump y López Obrador, de 74 y 66 años, respectivamente, se encontraron cara a cara por primera vez en el ingreso de la Casa Blanca, mientras en las afueras del lugar había manifestaciones en favor y en contra del presidente mexicano, que asumió el cargo en diciembre de 2018 y que hasta el momento no había salido de su país en visita oficial.

Durante el encuentro, que tuvo como disparador la firma de un nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá –el primer ministro de este último país, Justin Trudeau, fue invitado a acudir a Washington, pero no lo hizo–, estuvieron sobre la mesa cuestiones vinculadas a la estrecha relación entre ambos países, pero para el mexicano la clave fueron los temas económicos. No en vano, en la delegación que llegó con López Obrador a suelo estadounidense está la secretaria de Economía, Graciela Márquez, además de 11 poderosos empresarios, que por la noche participaron en una cena con ambos presidentes. Tras la reunión, los mandatarios dieron una conferencia de prensa, en la que no se admitieron preguntas, en los jardines de la Casa Blanca.

En primer lugar tomó la palabra López Obrador, quien comenzó elogiando a su anfitrión. “Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto”, afirmó, sin dejar de mencionar que también existieron “desencuentros” y “agravios” que todavía no se olvidan, de acuerdo a lo que consignó el portal de noticias mexicano Animal Político.

Además del trato a los mexicanos, López Obrador le agradeció a Trump el apoyo en temas de comercio y petróleo, así como la ayuda en la adquisición de equipos médicos para enfrentar la pandemia de coronavirus.

El presidente mexicano también se refirió en su discurso a la polémica que generó su visita a Washington: se le reprochó que con su visita le estaba haciendo un favor al líder republicano, quien está en plena campaña para las elecciones que se celebrarán en noviembre. “Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque, como ya lo expresé, es muy importante la puesta en marcha del tratado, pero también quise estar aquí para agradecerles al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos”, afirmó López Obrador.

A su turno, Trump dijo que la relación entre Estados Unidos y México “jamás había sido tan estrecha, al contrario de lo que apostaba la gente”. “Estamos haciendo un gran trabajo juntos. Nuestra relación se basa en el respeto mutuo”, afirmó. El presidente estadounidense dijo también que los dos gobiernos están trabajando en forma conjunta para detener el tráfico de drogas y de armas, el contrabando y la trata de personas.

Respecto de las políticas migratorias, destacó la cooperación que está recibiendo de México. “Nuestros países están unidos por el comercio y el turismo, la historia y la cultura. Estados Unidos es el hogar de 36 millones de ciudadanos mexicoamericanos. Ellos mejoran nuestras comunidades y enriquecen todas las características de la vida nacional. Son gente increíble y trabajadora. También son grandes hombres y mujeres de negocios muy exitosos”, dijo Trump sobre las relaciones entre los dos países.