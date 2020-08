Las noticias sobre Jair Bolsonaro que aparecen en los medios de prensa suelen ser polémicas y en varias ocasiones están relacionadas con hechos violentos. Pero ayer le tocó protagonizar una nota de color. Medios de la región y del mundo publicaron un video en el que se ve a un enano subido a los hombros de Bolsonaro, en lo que parece haber sido una “divertida equivocación”. Es que el enano en cuestión confesó que se dejó alzar por Bolsonaro “porque creí que era un hombre adulto. Recién a los cinco minutos me enteré de que su edad mental era de seis años”. El hombre contó que cuando le explicaron la situación “comenzaron a temblarme las piernas, porque podría haber muerto en brazos de ese hombre con mentalidad de niño. Me podría haber tirado contra un alambrado, por ejemplo, porque claramente no es capaz de medir las consecuencias de sus actos. De todas maneras, aún tengo un poco de miedo, porque existe el riesgo de que no se haya curado del todo del coronavirus y me haya contagiado la enfermedad”.

Una fuente del gobierno brasileño manejó la posibilidad de que Bolsonaro a su vez también se haya confundido y alzado el enano creyendo que se trataba de un niño. “Nunca lo sabremos, porque no planeamos decirle nada al presidente. Su nivel de desarrollo intelectual no le permite diferenciar a un niño de un enano. Le pasa lo mismo con los ancianos y los jóvenes prematuramente encanecidos”, explicó la fuente.