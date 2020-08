Aún no está claro si finalmente se llevará a cabo el encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar. Si bien Martínez apoyó la propuesta de Villar, Cosse no lo cree oportuno. De todas maneras, los tres candidatos acordaron que, en caso de que la reunión se haga, no pelearán frente a Lacalle Pou. Cosse opinó: “El Frente Amplio tiene una larga tradición de confraternidad y de solucionar las divergencias en la interna. Claramente, eso lo perdimos. Pero tampoco es cuestión de hacer un papelón”. Martínez se expresó en términos similares. “Cuando uno está pasando por momentos de cierta tensión, es muy fácil que cualquier situación termine en una pelea, pero nosotros queremos evitar que la reunión se transforme en un momento embarazoso para el señor presidente. Porque cualquier que haya estado con dos personas que se llevan tan mal que terminan peleando frente a cualquiera sabe que es una sensación realmente desagradable”.

Algunos dirigentes del FA admiten que una pelea frente al presidente sería “una mala señal”, aunque consideran que “habría algo mucho peor, y es que los tres candidatos le pidan a Lacalle Pou que les diga quién de ellos tiene razón. Eso sería algo más incómodo aún, porque lo estarían poniendo ante la opción de elegir a uno y herir los sentimientos de los otros dos”.