El programa Trayectorias Protegidas, del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), tiene como objetivo generar clases de apoyo a niños de las escuelas Aprender (las de quintil 1 y 2 según su nivel socioeconómico) que requieren fortalecer sus aprendizajes en lectura y escritura. Funciona desde 2013, y según datos publicados en la web del CEIP, en 2019 se destinaron 15.000 horas para el programa, que puede aplicarse en dos modalidades: durante el horario de clase un docente o técnico trabaja con los niños que, a entender de la maestra de aula, requieren apoyo personalizado, o un tallerista trabaja con el grupo y la maestra se enfoca en el trabajo con esos niños.

Este año el CEIP solicitó ante el Consejo Directivo Central (Codicen) la habilitación para las 15.000 horas, pero según informó uno de los representantes docentes en el Codicen, Óscar Pedrozo, el miércoles se resolvió aprobar 5.000 horas para el período setiembre-noviembre, y dejar las restantes 10.000 para el período de vacaciones, es decir, enero y febrero. La medida fue aprobada con el respaldo de todos los consejeros menos el de Juan Francisco Pérez, el otro representante docente.

Según Pedrozo, por la aplicación del protocolo sanitario, los niños concurren dos o tres veces por semana a la escuela, en subgrupos de entre 15 o 16 alumnos. Señaló que en las escuelas Aprender el promedio de asistencia es de 68%, más bajo que en el resto de las escuelas, por lo que en promedio asisten 11 o 12 niños por día, “entonces el factor personalización, que es lo que busca Trayectorias, está garantizado”, entendió en diálogo con la diaria.

Pedrozo manifestó su preocupación por aquellos niños que no están yendo a la escuela o quienes tienen asistencia intermitente, y propuso que como forma de “compensar” ese tiempo que no han concurrido, que “primaria evalúe si considera viable que se pueda realizar el apoyo en el período de enero y febrero”.

En discusión

La medida fue cuestionada por el ex consejero del CEIP Héctor Florit y por Pablo Caggiani, consejero electo por los docentes del CEIP, quien en su cuenta de Twitter aseguró: “No hay una sola evaluación que amerite el hachazo salvo ‘optimizar’ los recursos que estaban focalizados en mayor y mejor tiempo pedagógico para quienes más lo necesitan. Eso es recortar al boleo”.

En diálogo con la diaria, Caggiani señaló que Trayectorias protegidas es “una de las formas que tiene primaria de hacer un gasto más retributivo y de dar un apoyo especial para los que tienen más dificultades”, y consideró “inexplicable el recorte en un año en que todos los organismos dicen que los Estados van a tener que invertir más en apoyo para mitigar los efectos de la pandemia en términos de aprendizaje. En Uruguay, que teníamos una política para fortalecer el apoyo, la recortamos”.Según Caggiani, el programa requiere de 45 millones de pesos, y de esta manera se genera un ahorro de 30 millones.

Pedrozo niega que sea un recorte: “El planteo es justamente poder potenciar” señaló, y explicó que con las 5.000 horas aprobadas para este año se podría alcanzar a 50% de las escuelas Aprender (son 232 escuelas y 28 jardines de infantes) con 15 horas semanales, o a 70% con 10 horas semanales, y con las 10.000 horas restantes se podrían generar 330 cargos de 20 horas semanales durante enero y febrero. Consultado si no sería conveniente aplicar esas horas en estos meses que restan antes de fin de año, señaló que “si los niños no están viniendo por las situación sanitaria, nosotros no le podemos obligar a que vengan a otra instancia”.

Sobre las propuestas que se podrían plantear en verano, Pedrozo señaló que depende del CEIP si las clases van a comenzar antes en 2021, y opinó que las horas postergadas pueden utilizarse “dentro de Verano Educativo o con una propuesta diferente”. Además, negó que su propuesta tenga que ver con racionalizar recursos: “El dinero primaria lo tiene, no hay inconveniente desde ese lugar, mi planteo es netamente pedagógico”, reivindicó.

Caggiani consideró que la propuesta es “un dislate”: “en el marco de escuelas de tiempo simple, que están teniendo poca frecuencia con respecto a un año normal, con más razón sería un año para que tuvieran más horas o más calidad en las propuestas”, dijo, y ejemplificó que “trabajar con 12 niños es diferente a que puedas trabajar con tres; todavía no tenemos claro el nivel de efecto negativo sobre los aprendizajes, sobre la desescolarización, y acá estás retaceando los pocos recursos que tenés para darle mayor y mejor tiempo pedagógico a los niños de escuelas quintil 1 y 2”.