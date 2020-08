Daniel Martínez arrancó su carrera por el sillón municipal con una ventaja frente a sus dos rivales del Frente Amplio, Carolina Cosse y Álvaro Villar. Pero con el paso de los meses la diferencia se fue acortando y una encuesta de Cifra divulgada el martes llegó incluso a darlo tres puntos porcentuales debajo de Cosse. De todas maneras, Martínez asegura que este dato “no me distrae ni me preocupa en lo más mínimo, porque de hecho ya me lo olvidé”. El ex intendente capitalino relató: “Me estresé mucho cuando me vi en segundo lugar, pero por eso mismo me olvidé del hecho casi enseguida. Creo que es como un mecanismo de autodefensa que tengo: cuando me pasa algo malo es como si mi disco duro se reseteara y quedara vacío. El ser humano es un animal formidable”.

Ayer se divulgó otra encuesta, en este caso de Equipos Consultores, que coloca a los tres candidatos frenteamplistas empatados en 17% de intención de voto. Martínez declaró que en este caso “se trata de una noticia que no es muy buena, porque indica que perdí algo de apoyo, pero tampoco es tan mala, porque no tengo a nadie arriba, así que me siento tranquilo. Si me sentiré tranquilo que empecé a ver una serie nueva en Netflix, porque sé que no me voy a estresar y a perder la memoria. Porque ahora ya sé que cuando me estreso no tengo que ver series porque al otro día me olvido de lo que vi. Pero hoy por hoy no es el caso. Ahora estoy re bien”.