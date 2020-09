Una de las características más distintivas del sistema judicial uruguayo es su lentitud. Jueces, abogados y fiscales coinciden en que los procesos llevan muchísimo más tiempo que el que deberían.

Ayer, luego de que un incendio en el Palacio de los Tribunales afectó parte del archivo que allí se encuentra, varios abogados se quejaron por las demoras en la destrucción de los expedientes que mandan quemar. “El sistema judicial uruguayo es muy poco serio. Acá uno paga para deshacerse de una carpeta que viene medio jodida y no sabe cuándo la van a quemar. Es una falta de respeto no sólo para los abogados, sino también para los clientes, que son los que ponen el dinero”, protestó un abogado. Otro jurista explicó: “Pagué una fuerte suma de dinero para hacer desaparecer un legajo hace dos años, y recién lo queman ahora, o sea que es un desastre la Justicia en este país. Realmente no nos da ningún tipo de garantías. Porque fijate que nuestros colegas de México, Brasil o Argentina pueden planificar la fecha en que un caso va a quedar enterrado para toda la vida, porque los operadores les dicen cuándo se va a destruir alguna prueba fundamental. Pero acá seguimos en un nivel de informalidad que es francamente intolerable”.

Los encargados de ingresar a los archivos y quemar expedientes reconocen que el sistema es “muy poco ágil”, pero responsabilizan por esto al Poder Judicial. “Imaginate lo difícil que es quemar una carpeta de papel. Si estuvieran informatizadas las podríamos borrar desde nuestras casas”, explicó uno de ellos.