Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer abundaron las noticias importantes, y no va a ser posible dar cuenta aquí de todas.

El proyecto de presupuesto comenzó a ser tratado en la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes, y sus defensores sostienen que lo único que se puede hacer es trasladar recursos de un destino a otro, aunque acotan que incluso para eso hay “escaso margen”. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, alegó que la asignación de recursos propuesta por el Poder Ejecutivo “es lo máximo que se puede gastar”, y el ahora diputado nacionalista Gonzalo Mujica dijo que la bancada del oficialismo está comprometida a “no aumentar el gasto”.

Desde el Frente Amplio (FA) se insistió en que se trata de un proyecto “de recorte”, que “consolida el ajuste fiscal” y resulta “insuficiente para la necesidad de la gente”.

No se mostró tan inflexible el Poder Ejecutivo en relación con la iniciativa de excluir a la Intendencia de Montevideo de la dirección de la Unidad Alimentaria que ideó, llevó adelante y financió durante décadas. Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, aseguró que “jamás” hubo intención de no dialogar con el gobierno departamental montevideano, y la “coalición multicolor” formó una comisión para reconsiderar el tema.

En cambio, la voluntad de diálogo de Jorge Larrañaga con la Institución Nacional de Derechos Humanos es nula. El ministro del Interior votó la creación de ese organismo cuando era parlamentario, pero opina que ahora es una pérdida de tiempo discutir acerca de sus recomendaciones, porque se ha convertido en un “club político” con “un alto contenido ideológico politizado”, cuyos cuestionamientos a la actuación policial son “absurdos”.

También endurecieron sus posiciones los gremios médicos, desconformes con las propuestas presupuestales para ASSE. Entre otras cosas, señalan que tendrán pérdida salarial, que el proyecto no incluye las partidas que se prometieron para presupuestar a trabajadores médicos y no médicos, que no regulariza contrataciones precarias y que los servicios se verán afectados. El Sindicato Médico del Uruguay ya está en conflicto, la Federación Médica del Interior pide “más compromiso” con la salud, y hay preocupación en el Sindicato Anestésico Quirúrgico, que definirá su posición en una asamblea.

En cambio, se ablandó Guido Manini Ríos. Durante la campaña electoral, el conductor de Cabildo Abierto (CA) alardeó en todo el país de que estaba dispuesto a comparecer ante la Justicia para explicar su conducta en relación con el Tribunal de Honor para José Nino Gavazzo. Ahora que el fiscal Rodrigo Morosoli quiere acusarlo de omisión de denuncia y pidió la suspensión de sus fueros, Manini arguye que “las circunstancias han cambiado”.

En definitiva, y en medio de una serie de acusaciones altisonantes al FA y al sistema judicial, lo que dijo el senador es que teme ser condenado, y atribuyó su temor a que CA pidió la destitución del fiscal de Corte, Jorge Díaz. Cabe señalar el orden de los factores: ese inviable reclamo se planteó meses después del pedido de suspensión de los fueros de Manini.

Hasta mañana.