La jornada electoral del domingo estará fuertemente marcada por la emergencia sanitaria, que, según varios pronósticos, provocará una merma en la votación. Uno de los motivos es que la preocupación por el coronavirus seguramente lleve a muchos adultos mayores a no votar. Desde la Corte Electoral lanzaron un formulario online para justificar el no voto, ya que esperan recibir gran cantidad de trámites, pero aclararon que “la no participación en las elecciones departamentales tiene que estar debidamente fundada”. “El estar deprimido por el nivel de los candidatos no exime de la obligación de votar, ya que eso no entra dentro de la categoría de patología médica, sino que más bien es la reacción normal de cualquier ser humano”, declaró un ministro del organismo. El estrés generado por la incapacidad de determinar cuál de todos los candidatos es menos peor tampoco podrá esgrimirse como excusa para no emitir el voto. “Si permitiésemos este tipo de justificaciones no votaría nadie”, explicó el ministro consultado.

El factor fronterizo

Otro de los motivos por los que podría haber una baja votación es la menor afluencia de uruguayos que vengan desde el exterior a sufragar. Es que, si bien las fronteras están abiertas, los requisitos para atravesarlas, como la presentación de un test negativo de coronavirus, seguramente desalienten a muchos. “Lo de votar obviamente es una excusa para ir a ver a la familia y los amigos. Mirá si me voy a gastar un pasaje para ir a elegir entre Daniel Martínez, Carolina Cosse o Álvaro Villar. Si la cosa es ir a votar, pasarme encerrado y después volver no tiene sentido”, declaró un frenteamplista que vive en Porto Alegre.

“Yo antes iba a votar solamente porque había pasajes baratos en Buquebus. Pero ahora que no hay nada de eso, no voy ni loco. Aparte, soy colorado de toda la vida. Hacer un viaje para votar a una blanca ya sería el colmo del masoquismo. Te diría que paso menos mal quedándome acá en Argentina, con eso te digo todo”, declaró un uruguayo residente en Buenos Aires.