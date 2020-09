Tras varias semanas de idas y vueltas, finalmente se confirmó que el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Guido Manini Ríos no deberá comparecer ante la Justicia por el caso de las actas de Gavazzo, ya que el Partido Nacional no votará el levantamiento de sus fueros. El senador de Cabildo Abierto consideró “positivo” que no lo obliguen a comparecer ante “esa burla de Poder Judicial que hay en Uruguay”, aunque también opinó que los nacionalistas “no fueron todo lo leales que podrían haber sido”. “Hoy por hoy se me acusa de un solo delito, que ni siquiera es tan grave. De haber sabido que me iba a pasar cinco años sin tener que responder ante la Justicia hubiera aprovechado para cometer más delitos. Pero como desde el Partido Nacional no se me avisó, me perdí una oportunidad dorada. Esto demuestra claramente que desde todo el sistema político se quiere perjudicar a Cabildo Abierto, algunos votando nuestro desafuero y otros no votándolo, pero tampoco avisándonos”. El senador aclaró de todas maneras que hay algunas “honrosas excepciones”, como la del senador José Mujica, quien “si bien no me avisó que iba a oponerse al desafuero, tampoco tenía por qué hacerlo, porque yo lo daba por hecho”.

Consultado sobre qué delitos le hubiera gustado cometer, Manini Ríos respondió: “Es una lista muy larga, pero se me ocurre por ejemplo desacato a una medida dispuesta por un juez, apología del terrorismo de Estado y asesinato por la espalda de un ladrón de gallinas”.