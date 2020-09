Matilde (rebozadora de milanesas): “Me pareció muy injusto que el Pepe la acusara de cambiarse los tacos por championes para ir a los barrios carenciados. ¿Qué sabe él si lo hizo por demagogia? A lo mejor le dolía la espalda. No sería raro, porque con los tacos que usa debe tener la espalda a la miseria. Me parece que hace bien en cuidarse, porque seguro que está jugada a jubilarse por una AFAP, así que de viejita no va a tener un mango para ir al traumatólogo”.

Paloma (tesorera de recuerdos): “Estoy de acuerdo con Pablo Mieres: Laura Raffo la clavó en el ángulo con su respuesta. Y me alegra mucho que por fin Mieres haya dicho una frase interesante, porque si me preguntás que otra cosa dijo desde que lo nombraron ministro, la verdad es que no tengo idea. Yo no pido que llegue a los niveles de Carlos María Uriarte, porque para eso hay que tener un nivel de desvergüenza que no cualquiera tiene. Pero un poco de pimienta a las cosas que dice no le vendría mal”.

Fabrizio (acomodador de zapallos): “Yo no sé para qué gastan plata en asesores de medios los multicolores, si con Mujica se aseguran de que el tipo les dé vida y los haga salir en los diarios y los informativos todo el tiempo. Yo no sé si le dan plata o qué, pero el Pepe no falla. No sé, a lo mejor está juntando plata para volver a las armas. Si es así, mejor nos preparamos, porque con todo lo que debe estar ganando, los tupas deben tener como para armar tres ejércitos enteros”.