Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Como ya todos saben, en la noche del viernes culminó la larga espera por saber cuándo el país concretaría la llegada de vacunas contra la covid-19, y en la mañana del sábado se anunciaron los primeros detalles de la administración de las vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac. La campaña de inmunización, que deberá comenzar dentro de poco más de un mes, abarcará inicialmente al personal de la salud y la educación, y a trabajadores y usuarios de residenciales de ancianos. A pesar de esta demorada buena noticia, aún se está muy lejos de controlar la enfermedad y sus efectos sociales, y entre los riesgos más inmediatos está la saturación de los CTI, que en este momento tienen 55,1% de ocupación. Ayer las cifras de la enfermedad marcaron un descenso en los testeos y, por lo tanto, de los nuevos casos –algo que suele ocurrir en fines de semana y feriados–, pero la relación entre los test y los casos positivos (la tasa de positividad) se mantuvo por encima de 10%, es decir, en la franja roja. Además, se registraron nueve fallecimientos.

La necesidad de implementar nuevas medidas ante el avance del coronavirus no sólo es evidente por el reducido alcance inicial que tendrá la vacunación, sino porque, como adelantó el gobierno, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la inmunización no será obligatoria. En este sentido, es muy atendible lo que indica el estudio que es tapa de nuestro suplemento de economía: 44% de los uruguayos no estarían dispuestos a vacunarse. Se trata de una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con apoyo de docentes del Instituto de Estadística y de la diaria datos que marca también que esta “desconfianza” uruguaya se acerca a los guarismos registrados en sondeos similares realizados en los países desarrollados, aunque hay que tener en cuenta que todavía no ha comenzado la campaña publicitaria sobre la necesidad de vacunarse.

El escenario de una saturación de los CTI es una realidad en Brasil, en el estado de Amazonas, donde durante el fin de semana pudimos ver imágenes de camiones con tanques de oxígeno que llegaban desde la vecina Venezuela para asistir a los hospitales de Manaos, que colapsaron ante el brote de una variante particularmente contagiosa del coronavirus. La crisis sanitaria puso en jaque no sólo al ministro de Salud brasileño, sino al propio presidente Jair Bolsonario, y ya comenzaron las protestas exigiendo su destitución. En tanto, su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que está cursando la enfermedad, aunque presenta síntomas leves.

Volviendo al sur, ayer se llevó a cabo, aunque en forma virtual, el acto anual del movimiento Un Solo Uruguay, que continúa marcando sus diferencias con el gobierno que varios de sus representantes integran. A la tradicional consigna de achique del Estado y suba del dólar ahora se le agregaron críticas al manejo de la crisis socioeconómica desatada por la pandemia y cruces por las reformas a las normas sobre forestación, mientras el movimiento se encamina a comparecer por primera vez con candidatos propios a cargos electivos en el Banco de Previsión Social.

Hasta mañana.