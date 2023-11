El abogado de Marset, Alejandro Balbi, declaró durante casi dos horas ante el fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado.

Representado por el abogado Juan Fagúndez y la abogada Laura Robatto, Balbi ingresó a la sede de la calle Cerrito sobre las 11.00 y salió unos minutos antes de las 13.00.

“Queda claro que mi actuación fue dentro de la normativa, absolutamente reconocida por todos, y a pesar de todas estas desavenencias políticas que hubo, de las cuales soy ajeno porque todos ustedes saben que no soy funcionarios público, ni integro ningún partido político, hay una sola conclusión y una sola coincidencia en todos los actores que han venido a declarar: en la legalidad en el otorgamiento del pasaporte a esta persona”, expresó el abogado en rueda de prensa a la salida de la Fiscalía.

Balbi agregó que le informó “detalladamente” al fiscal Machado todos los pasos que dio para obtener el pasaporte de Marset “en mi condición de abogado y en el ejercicio libre de mi profesión”, agregó.

Durante la audiencia Machado consultó al abogado de Marset por sus contactos con los diferentes funcionarios de la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente con los mandos medios que actuaron en el proceso de otorgamiento del pasaporte, con quien era cónsul en Abu Dhabi cuando se entregó el pasaporte, Fiorella Prado, y particularmente con la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, a quien le pidió una reunión el 17 de noviembre que fue concretada el 24.

Balbi también fue consultado sobre el contenido de esa reunión, dado que Ache asegura que ni al concertar el encuentro ni al concretarlo le consultó a Balbi sobre los motivos por los que necesitaba saber cuándo salía la valija diplomática hacia Emiratos Árabes Unidos, algo que tiene poca verosimilitud para la Fiscalía.

Las declaraciones de Balbi sobre la reunión con Ache

En la misma línea que Ache, Balbi declaró que no le dijo-ni Ache le preguntó- para qué quería ese dato, ni en el momento de pedirle una reunión, el 17 de noviembre ni una semana después cuando se juntaron en Cancillería.

“Le escribí un WhatsApp diciéndole que quería hablar con ella por un trámite de Cancillería, pasaron los días y realmente pensé que no me iba a contestar, ahí demuestra que tampoco era una relación tan estrecha”, señaló Balbi. El abogado, que no guardó esos audios, dijo que no recuerda cómo concretó el encuentro una semana después de ese mensaje, lo mismo que respondió Ache sobre ese punto.

“No me respondió por WhatsApp, pasaron dos años de todo esto, yo pienso que ella me llamó por teléfono y me dijo estás cerca podés venirte a ahora y fui a su oficina”.

-Obviamente usted le dijo para qué quería reunirse con ella en esa llamada, consultó el fiscal

-No, en esa llamada no. Me dijo podés venir por acá ahora y me fui a reunir con ella

¿A qué hora se reúnen?

-Yo no recuerdo exactamente, sería al mediodía o a primera hora de la tarde (...) debe ser a esa hora

-¿Qué le plantea usted concretamente en esa reunión?

-Me atiende ella en su despacho y le preguntó si ella sabía cuándo salía la valija diplomática para Emiratos Árabes, me dijo “no tengo idea” e inmediatamente ella tenía un teléfono interno de esos de oficina, llamó a una persona que no sé quién era y le dijo “¿me podés averiguar cuándo sale la valija diplomática para Emiratos Árabes? colgó y (me dijo) qué es de tu vida, cómo están tus hijos, qué estudiaron y a los 40 segundos, 50 segundos, un minuto, vuelve a sonar el mismo interno y me dice salió hoy. Yo obviamente convencido en que salía el día 26, fue una mala noticia, porque la gestión que uno estaba haciendo acá no iba a llegar a término y ahí se agotó la reunión, no duró más de cinco minutos.

-Siendo tan simple la pregunta ¿por qué no se lo preguntó por WhatsApp, como haría cualquiera con un conocido? Estamos entrando en esas preguntas de sentido común en lo que a nosotros no nos cierra.

Es muy válida su pregunta y muy respetuosa.Creo que uno debe guardar las formas, para mí preguntarle un dato era una manera de respetar la investidura de la vicecanciller, yo soy una persona que habitualmente cuando quiere un dato fidedigno no llamo por teléfono, si mañana tengo que llamar a alguien de fiscalía trato de pedir una audiencia y no llamar por teléfono.

-Y yo le voy a preguntar a usted por qué viene a mi oficina, jamás le voy a dar una reunión sin preguntarle por qué motivo quiere reunirse conmigo

-Tengo más de 30 años en el ejercicio de mi profesión, he llamado a muchos jueces, muchos fiscales y me dicen “vení mañana” y no me preguntan por qué.

-No le manifestó la frustración en ese momento, que pensaba que la fecha era otra

-No le hice ningún comentario, la noté que estaba con su oficina tapada de papeles y se había agotado el motivo de la consulta.

-¿Usted no le contó a la vicecanciller qué quería mandar en esa valija diplomática ni a quién representaba?

-No lo entendí relevante

-Sinceramente no nos cierra esa parte nos parece algo tan evidente, que uno le pregunta a la persona por qué trámite está acá o a quién representa que no lo haya preguntado la señora Ache y que usted no lo haya dicho no nos cierra ese punto.

Yo lo entiendo, si yo le hubiera dicho Marset, Rodríguez o Pérez, la información que yo buscaba era otra.

-Si, pero la vicecanciller sabía que había un delincuente o un narcotraficante peligroso como decía Maciel que estaba preso.

-Pero eso la sabía ella no yo

-Sinceramente es como una mala comedia venezolana, argentina, uno de los protagonistas le va a decir al otro quién es el asesino y van al corte y cuando vuelven de la pausa dicen vamos a tomar un café, no cierra esa parte de la historia.

-Pero doctor, con todo respeto

-Esto es una indagatoria penal, mañana tenemos que formalizar o vamos a archivar y tenemos que tener claro qué pasó, tengo que escarbar para tratar de entender por qué algo que para la fiscalía es obvio, que Ache sabía por qué usted estaba ahí, no cierra que nos digan esa parte.

-Es muy respetuosa su posición, yo no puedo responder cosas de las cuales no estaban en mi conocimiento, yo no sabía de las comunicaciones internas de los viceministros de esa época (...) me ingresa a mí elementos que yo desconozco

-Lo que pasa que lo que usted contesta está reñido con el sentido común.

El inicio del vínculo con Marset

En otro pasaje Balbi contó al fiscal Machado que se contactó con la familia Marset a mediados de 2019, cuando Sebastián Marset y Gianina García Troche fueron a su oficina para contratarlo para efectuar el cierre de tres causas, logrando revertir un fallo de primera instancia desfavorable a la familia Marset y el cierre de causas, en octubre de 2020, por parte de uno de los juzgados de Crimen Organizado .

Balbi dijo que la contratación para expedir el pasaporte comenzó cuando él ya estaba detenido en Dubai. “En setiembre de 2021 recibo una comunicación de su señora, en la cual ella me dice que su esposo estaba detenido en Dubai, lógicamente ella estaba muy nerviosa, con sus cuatro hijos y me dice que lo habrían detenido por un pasaporte paraguayo falso no recuerdo si fue vía telefónica o por un audio de WhatsApp”.

El abogado le dijo que se contactara con el consulado uruguayo y que contratara un abogado emiratí. Balbi reiteró en varias oportunidades que su único contacto con la familia Marset fue a través de Gianina.

Al final de la declaración, Balbi dijo que también participó en el trámite, su hermano Carlos Andrés, que pertenece a su estudio pero no intercambiaba directamente con la familia Marset y el abogado Santiago Moratorio, quien fue quien gestionó la carta que dejaba constancia que Marset estaba en condiciones de obtener un pasaporte, lo que fue el argumento central en la sentencia de liberación de Marset.