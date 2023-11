El abogado de Sebastián Marset, Alejandro Balbi, fue citado a declarar este lunes ante el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, en la causa que investiga la entrega del pasaporte a Marset, cuando el narcotraficante uruguayo estaba detenido en Dubái, en noviembre de 2021.

En la carpeta de investigación de la fiscalía están registradas las múltiples intervenciones del abogado de Marset para lograr destrabar algunos de los obstáculos que surgieron durante la tramitación del pasaporte, acelerar los tiempos, obtener documentos para facilitar la liberación de Marset e incluso quejarse ante la redacción de documentos de la cancillería que perjudicaban los intereses de Marset.

Lo que quiere saber la Fiscalía es si en ese periplo algún funcionario obtuvo algún tipo de beneficio o si accedió a realizar alguna gestión que excede las facultades de su cargo.

Uno de los temas a tratar será la nota que pidió Balbi a la cancillería para que comunicara a la Justicia emiratí que Marset estaba en condiciones de obtener un pasaporte uruguayo. Esa nota, que según declaró la instructora Karina Antenor es excepcional pero no es la única que se ha hecho, fue clave para la sentencia por la que se liberó a Marset, dado que sostenía la tesis de la defensa del narcotraficante de que no tenía sentido falsificar un pasaporte paraguayo teniendo acceso a uno original. En ese sentido, cuando declaró Carolina Ache hizo hincapié en que Interpol estaba informada de la confección de esa nota por parte de la cancillería y cuál era el objetivo que perseguía.

La reunión con Ache

Otro punto clave en la indagatoria será saber cómo se concretó y qué pasó en la reunión que mantuvo el 24 de noviembre en el despacho de la entonces subsecretaria Carolina Ache. Sobre este punto Ache declaró ante el fiscal Machado que fue ella quien, luego de que surgiera una versión de prensa, aclaró que se reunió con Balbi y dijo que fue con la única persona del entorno de Marset con la que se reunió.

“Yo lo conozco, no tengo relación de amistad ni familiar de ningún tipo. Lo conozco porque es amigo de mi tío y por verlo en el estadio. El me pide una reunión por Whatsapp el 17 de noviembre: 'Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué día me podés recibir por un tema de ahí?, no son más de diez minutos y estoy cerca'. Yo no le respondo, se ve que hablé por teléfono, no me acuerdo, sé que después lo recibí”, comentó Ache, y dijo que cuando acordó la reunión, no recuerda haberle preguntado el motivo del encuentro.

Según Ache, la reunión duró apenas dos minutos y allí sólo le consultó cuándo salía la valija diplomática; Ache le pidió a una secretaria que averiguara y luego de eso le informó que ya había salido. Ache no pudo decir qué habló con Balbi mientras la secretaria averiguaba ese dato y reiteró que durante el encuentro tampoco le dijo ni le consultó para qué quería saber cuándo salía la valija a Emiratos Árabes Unidos.

“Quizás él venía a pedir otra cosa, pero lo cierto es que no me lo pidió (...) Quizás cuando yo le dije ya salió, él ahí no me pidió lo que me iba a pedir (...) él sólo me preguntó cuándo salía la valija diplomática, entiendo que a usted le genere dudas”, le dijo Ache al fiscal.

De la investigación administrativa del Ministerio del Interior surge que cuando Balbi se reunió con Ache ya sabía cuándo salía la valija a Emiratos Árabes, porque así se lo había comunicado al entonces exsubdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), quien debió renunciar a su cargo luego de admitir que había intentado apurar el trámite de pasaporte tras recibir un mail de Balbi, aunque la propia investigación interna del Ministerio del Interior concluyó que con ese acto no incurrió en una ilegalidad.

La versión de Balbi

Según pudo saber la diaria, Balbi planteará ante el fiscal Machado que la urgencia por acceder al pasaporte es que desde el etorno de Marset le informaron mal la fecha de la salida de la valija diplomática, diciéndole que salía el 26, cuando salía el 24. Con esa diferencia el abogado explicará la intensidad de sus comunicaciones con la DNIC del Ministerio del Interior y con los funcionarios de la cancillería, principalmente con la cónsul en Abu Dhabi, Fiorella Prado, quien era la encargada de enviar la información final del pasaporte a la DNIC para que se imprimiera el pasaporte, antes del 26.

La información que finalmente fue enviada el miércoles 25 llegó un día antes de que la DNIC imprimiera el pasaporte que, según la información que tenía Balbi, imprime todos los jueves.

Uno de los puntos del debate en los que hay contradicciones entre las declaraciones de los funcionarios de la cancillería y los del Ministerio del Interior es la valoración que realizan de los tiempos de entrega. Mientras que varios funcionarios dijeron que era excepcional, desde el ministerio se plantea que son los tiempos habituales y que al imprimirse una vez por semana como máximo puede demorar siete días. Pese a ello ambos coinciden en que no existe un plazo determinado para la entrega y, según información que fue entregada a la Fiscalía por el Ministerio del Interior, hay un promedio de 48 horas entre la entrega de la información y la impresión del pasaporte.