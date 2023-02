Junto a uno de los integrantes del núcleo sindical del liceo 41, integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo dieron una conferencia de prensa para referirse a los audios de Alejandro Astesiano con un policía sobre profesores y estudiantes de ese centro educativo. Después de que la filial de la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) emitiera un comunicado conjunto con el núcleo sindical del liceo 41, los docentes volvieron a rechazar lo sucedido, que se enmarca en una actitud más amplia del actual gobierno hacia los educadores, según entienden.

En ese sentido, Camila Menchaca, integrante de la comisión directiva de ADES Montevideo, planteó que a los sindicalistas no les extraña que se esté espiando a docentes, ya que “existe una política sistemática de persecución y deslegitimación” por parte del actual gobierno hacia esos profesionales. La sindicalista se refirió a algunas apreciaciones realizadas en los audios por el policía cercano a Astesiano, quien se refirió a los estudiantes de ese centro educativo y de los demás liceos de la periferia montevideana como “descerebrados” y fáciles de manipular. Para Menchaca, estas declaraciones son “absolutamente nefastas, estigmatizadoras y criminalizadoras”.

Según dijo, ADES Montevideo valora que este episodio es grave, independientemente de si la solicitada intervención de los teléfonos celulares de estudiantes y profesores se concretó o no. Al respecto, fundamentó que si la intervención existió, ello implica que “hay un aparato de inteligencia que está espiando docentes y estudiantes”, que en este caso son menores de edad, ya que en 2022 cursaron tercero de liceo. En caso de que la intervención no se haya concretado, dijo que “existe un funcionario del aparato represivo del Estado que consigue celulares de personas menores de edad, de docentes y adscriptos, y los traslada a una persona que ya fue catalogada por todo el espectro político como un delincuente, que hoy se encuentra preso”. “Nosotros no sabemos qué se hizo con esa información y es obligación de las autoridades hacerse cargo”, completó Menchaca.

La secretaria general de ADES Montevideo, Virginia Pereyra, manifestó el “desconcierto” del sindicato por las declaraciones que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, realizó este martes en rueda de prensa. El jerarca restó importancia a lo sucedido y dijo que hasta ahora, lo único que se sabe es que hubo una conversación entre dos personas y que “no le consta” que la intervención de los teléfonos se haya efectivizado. Además, dijo que la opinión pública se debería preocupar más por la filtración de los audios que son parte de una causa judicial, porque eso podría desincentivar futuras denuncias, según sugirió.

Pereyra consideró que el ministro “minimiza” lo ocurrido y también dijo que esperaban un rechazo “más enérgico” del caso por parte del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, quien también se refirió al tema. En ese sentido, la docente dijo que se pone en lugar de los padres de los estudiantes que fueron individualizados y sus teléfonos trasladados a la Policía, por “alguna sospecha de un accionar sedicioso” o por el vínculo con el feminismo.

Desde ADES Montevideo cuestionaron el accionar de las autoridades de la educación y señalaron que hasta el momento ninguna de ellas se ha hecho presente en el centro educativo ni tampoco han anunciado ningún plan de contingencia ni atención a los actores del liceo. Héctor Altamirano, docente del liceo 41, señaló que los actores del liceo quedaron “consternados” con la difusión de la noticia y esperaban que las autoridades de la educación se presentaran en el centro lunes o martes, pero ello no ocurrió. En ese sentido, se preguntó qué pasará de ahora en más con la comunidad educativa y en concreto cuál es el plan de cara al inicio de cursos, ya que debería generarse alguna intervención para abordar lo sucedido.

Desde ADES Montevideo realizarán una denuncia en el plano administrativo en la órbita de la Dirección General de Educación Secundaria y evalúan los pasos a seguir a nivel de la Justicia. Según explicaron los sindicalistas, está sobre la mesa la posibilidad de realizar una denuncia penal, pero es algo que definirán en conjunto con Fenapes y con el PIT-CNT, que este martes se reunieron para evaluar lo sucedido. Más allá de lo que resuelvan hacer los distintos colectivos, los integrantes de ADES explicaron que las denuncias también pueden venir de actores individuales que se sientan vulnerados. Según plantearon en la conferencia, desde el sindicato están convencidos de que lo expresado en los audios se trata de una clara vulneración de los derechos humanos.