La reserva de Paso Severino tiene cada vez menos agua. Según el último informe de Presidencia sobre el estado de situación, en las últimas 24 horas el consumo total de Montevideo y el área metropolitana fue de 532.492 metros cúbicos y el nivel de la represa se ubica en 1.775.593 metros cúbicos. De acuerdo a los informes anteriores, este lunes se consumieron 531.996 metros cúbicos, el domingo fueron 520.493 metros cúbicos y el sábado 520.493 metros cúbicos, por lo tanto, el consumo diario es similar y en Paso Severino cada vez queda menos agua.

Los valores actualizados a este martes muestran que en la línea de bombeo 4 el nivel de cloruros fue de 656 mg/l y el de sodio fue de 397 mg/l. En tanto, en la línea de bombeo 5, el promedio diario de cloruros alcanzó 691 mg/l y el de sodio 416 mg/l. Finalmente, en la línea de bombeo 6, el promedio diario de cloruros fue de 738 mg/l y el de sodio de 442 mg/l. Vale recordar que los valores máximos permitidos son 720 mg/l de cloruros y 440 mg/l de sodio.

Por el momento el Ministerio de Salud Pública (MSP) continúa recomendando a la población en general que mantenga su consumo de agua diario que “puede ser en su totalidad agua de OSE”, no agregar sal a los alimentos de los niños menores de 2 años, “de ser posible” no agregar agua de la empresa estatal a fórmulas de lactantes, y controles de presión arterial periódicos para población con “mayor riesgo” de hipertensión.

A quienes consumen medicamentos antihipertensivos y diuréticos la cartera exhorta a disminuir el consumo de alimentos con exceso de sodio y que consuman “un litro por día” de agua de OSE. Para las embarazadas, pacientes con insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca y cirrosis, la recomendación es “evitar” el consumo de agua de OSE y, “en caso de tener que tomarla”, no exceder el litro diario.

Sin novedades

Según lo previsto, por el momento las lluvias no van a llegar. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en su pronóstico del tiempo para los próximos siete días, no anunció lluvias en la zona metropolitana al menos hasta el lunes 3 de julio. En el caso de Florida, donde se ubica la represa de Paso Severino, informó sobre “precipitaciones y tormentas aisladas” para este martes y luego no hay más lluvias.

Ante este panorama el gobierno tomó algunas medidas, este martes la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el ministro de Desarrollo Social, Marín Lema, brindaron una conferencia de prensa para informar sobre las nuevas medidas que dispuso el Poder Ejecutivo para asegurar el acceso a agua potable en Canelones y Montevideo ante el déficit hídrico. Entre otras cosas, los jerarcas anunciaron que unas 500.000 personas, entre ellas, beneficiarios del Mides y jubilados, comenzarán a recibir dos litros de agua embotellada por día.

Por otra parte, hace un mes comenzó la construcción de una “represa provisoria”, a diez kilómetros aguas abajo de Aguas Corrientes, en la localidad de Paso Belastiquí. Aún así el futuro de la composición del recurso es un tanto incierto, sobre todo porque los organismos gubernamentales que gestionan la crisis no estarían de acuerdo en algunos cambios nuevos en los parámetros del agua.

Cuando el gobierno decretó la crisis hídrica, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que “seguramente” se volverían a elevar los niveles de sodio y cloruro, aunque agregó que será Salud Pública quien “diga quiénes y hasta qué niveles se puede consumir, y OSE va a informar cuáles son los parámetros que tiene esa agua que estamos suministrando”.

En los días siguientes a la conferencia se efectuaron reuniones entre el MSP, OSE, y otras carteras, en las que, según publicó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del MSP, OSE propuso dos escenarios que en consecuencia duplicarían el máximo permitido actual de sodio y cloruro.

La primera opción era extraer menos agua de Paso Severino con el fin de hacer durar más tiempo la escasa reserva. En este sentido OSE propuso pasar de extraer 150 a 100 mil metros cúbicos, lo que en consecuencia aumentaba el sodio a 988 miligramos por litro. La segunda opción proponía extraer sólo 50 mil litros cúbicos de la represa pero aumentaba aún más el sodio, que llegaría por lo menos a 2.300 miligramos por litro.

El MSP no consideró viable ninguna de las propuestas y si bien todo indica que el ministerio, junto a otros organismos estatales, evalúa cómo seguir ante el rechazo de las propuestas y la situación del agua, todavía no se ha comunicado información nueva.

Mientras tanto, desde hace un mes OSE está asegurando agua potable a los centros de salud de Montevideo y Canelones. Las donaciones a los nosocomios comenzaron con 10.000 litros de agua, seis tanques de mil litros. El agua es repuesta a diario por OSE, según la demanda de cada centro asistencial. A su vez, según informó en diálogo con Telemundo el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, en Montevideo el único hospital que está comprando agua embotellada es el Maciel, debido a que por el punto en el que se encuentra la logística de suministro es compleja.

Otras acciones

Ante la emergencia hídrica el gobierno canario apuesta al trabajo conjunto con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Canelones y por ello el intendente del departamento, Yamandú Orsi, convocó una reunión para este miércoles con el objetivo de “analizar la situación de sequía”.

Según el comunicado de la comuna, la actividad “posibilitará tomar definiciones precisas para las próximas semanas” ante por lo menos tres desafíos: aportar a los lineamientos que marque “la autoridad competente”, atender los sectores más vulnerables, y generar las condiciones y los ámbitos para contar con aportes que mejoren el soporte de conocimiento para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo.

Además del intendente, asistirán integrantes de la Universidad de la República y del “gabinete por el agua”, y se compartirán informes de Inumet, OSE y un “plan estratégico”.