Presidencia de la República publicó este lunes su informe diario sobre la emergencia hídrica en Montevideo y la zona metropolitana, relativa a los niveles de cloruro y sodio en el agua de OSE. El informe muestra que los niveles de cloruro subieron con respecto al domingo. El lunes, en la línea de bombeo número 4 se registró un promedio de 845 miligramos por litro de cloruro, en la línea de bombeo 5 el promedio fue 837 y en la línea de bombeo número 6, 842. Las tres cifras superan el máximo permitido por el Ministerio de Salud Pública, que a su vez ya era una cifra excepcional (720 miligramos de cloruro por litro; el valor máximo permitido antes de la crisis era de 200). El domingo, los números registrados de cloruro habían sido 779, 660 y 730, respectivamente.

A su vez, los niveles de sodio registrados en el agua en las mismas tres líneas de bombeo fueron de 501, 497 y 499 miligramos por litro. Los tres números también superan los valores máximos permitidos de sodio, que actualmente son de 440 miligramos por litro (también es una cifra excepcional, dado que el valor admitido por la norma UNIT 833/2008 es de 250).

A todo esto, Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), dijo a la diaria que los valores registrados este lunes muestran que “es inminente el agotamiento total de las reservas de agua dulce”. “Es una situación que quizás, si se mira unos pocos meses para atrás, nadie se hubiera imaginado en la OSE, pero es producto de la crisis del agua que, obviamente, obedece a la sequía, pero que ha sido tremendamente mal manejada”, aseguró.

Además, Kreimerman sostuvo que el anuncio que hizo OSE en las últimas horas, sobre una serie de maniobras” que podrían “ocasionar faltas de agua” en el área metropolitana, en realidad “no son maniobras” sino decisiones “adrede para disminuir el consumo”, ya que de esa manera se ha dejado zonas sin agua por unas horas y así “se está bajando la cantidad de agua que hay que mandar a Montevideo”. “Las maniobras son bajadas de presión para que, por la vía de los hechos, te hagan consumir menos”, insistió.

El presidente de FFOSE agregó que los funcionarios tienen conocimiento de que en la represa de Paso Severino ya “apareció el caño” por donde pasa agua de un lado hacia el otro, es decir, que “el agua ya no lo tapa” y “está pasando aire”, por lo tanto, “en breve se volverá todo más lento, porque, al empezar a pasar aire, la presión baja muchísimo”. Además, Kreimerman subrayó que el caño no está en el fondo, por lo tanto, “nunca se va a llegar a cero” litro de agua en la represa, y dejará de pasar agua antes de que se llegue al cero litro -porque puede haber agua debajo del caño pero no puede entrar ni salir-.

El presidente de FFOSE subrayó que la solución lógica a corto plazo es la que anunció el gobierno hace dos semanas, de bombear el río San José hacia el río Santa Lucía, aunque “está lleno de errores”, a juicio de Kreimerman, porque Lacalle Pou dijo que la obra llevaría 30 días y ya las propias constructoras informaron que demorarán el doble. “La gran pregunta es: si ibas a hacer esto, ¿por qué esperaste hasta el final? Porque si se empezaba en enero, cuando se dijo que había que cuidar el agua, se preparaba esta obra, se hacía bien y la gente no sufría, porque ese es el problema”, indicó.

Por último, Kreimerman aseguró que a los trabajadores de OSE “no se les dice nada” sobre lo que va pasando, y casi que se van enterando por la prensa o “por la vía de las órdenes”. Por ejemplo, durante el fin de semana “hubo récord de llamadas” de gente que estaba sin agua en algunas zonas de Montevideo -cerca de 3.000 consultas sólo el sábado, según dijo-, y las autoridades “obligan” a los funcionarios “a decir un discursito que es difícil decir que se ajusta a la realidad”; además, “los graban”, entonces, “si llegan a decir otra cosa, los sancionan”. Por lo tanto, la explicación oficial que durante todo el fin de semana dieron los funcionarios ante las consultas fue que “hay seguía y estamos haciendo maniobras, disculpe los inconvenientes”, sostuvo Kreimerman.