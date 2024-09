Tras el incendio intencional que dejó seis fallecidos en el Módulo 4 del centro penitenciario Santiago Vázquez (ex Comcar), el presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, Germán Gutiérrez denunció ausencia del Estado y exhortó a que se decrete la “emergencia carcelaria” para “hacer frente” a la situación del sistema carcelario “que la sufren quienes vivimos la cárcel, los presos, los trabajadores y las familias de ambos”.

En ese sentido, el colectivo Familias Presentes, que nuclea familiares de personas privadas de libertad (PPL), emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido en el Módulo 4, envió condolencias a las familias, y expresaron: “Muerte bajo custodia, responsabilidad del Estado”.

En diálogo con la diaria, la presidenta del colectivo, Gabriela Rodríguez, manifestó que están “devastados” con la noticia. Dijo que en la medida que su organización crece, “se van acercando cada vez más familias” y que muchas de ellas tienen a sus familiares en el módulo donde se produjo el incendio, por lo que “viven con muchísimo temor”.

A su vez, señaló tras el incendio algunas de las familias de los fallecidos se acercaron a la organización y denunciaron que los nombres de las víctimas “trascendieron antes de que las familias fueran informadas por el propio Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)”. “Ayer sobre las 19.30 recibieron la información directamente del Instituto cuando esto sucedió a las 15.00”, apuntó.

Rodríguez dijo que a las 16.00 “ya se manejaba públicamente los nombres” y que “las familias fueron a la puerta y les dijeron que todavía no les podían informar”. “Eso se vive como otro calvario más, porque más allá de que los nombres se manejaran, hasta que no te dan la información directamente tenés la esperanza de que haya una equivocación”, expresó.

La presidenta lamentó que la situación es como una “película repetida” y que “nada hace pensar que esta película no se siga repitiendo si no hay cambios realmente profundos, por lo menos en lo que tiene que ver con la situación de hacinamiento del Comcar”.

Martinelli dijo que “en 18 meses se estaría en condiciones de afirmar el fin del hacinamiento”

El jueves el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo en una entrevista con Radio Universal que “cuando asumió esta administración nos propusimos ir hacia el hacinamiento cero” y que una vez que se hayan terminado de construir “los tres módulos de Libertad y la cárcel de mujeres y alguna otra cárcel” se van a haber “generado un total de 4.150 plazas nuevas”, en un “déficit de 2.400 más o menos”. Por lo tanto, afirmó que “en 18 meses se estaría en condiciones de afirmar el fin del hacinamiento carcelario”.

Rodríguez, sin embargo, apuntó que todavía no están los “cimientos” de las unidades nuevas, por lo que no creen que sea “posible” lo que plantea Martinelli. Aún así, dijo que confían “en la palabra del ministro” y “en la palabra de que en 18 meses estos módulos van a estar prontos”, pero que “si siguen entrando más personas de las que están en el sistema penitenciario, esto es una cuestión de nunca acabar”.

“Tenemos que pensar no solamente en trabajar en el antes para que la gente no llegue a la prisión, sino [en el] durante para que los porcentajes de reincidencia puedan bajar, porque no van a bajar mágicamente”, destacó. Agregó que “la gente no reincide porque tiene vocación de reincidente, reincide porque evidentemente no se resuelve su situación de base que, evidentemente, la ha llevado al delito”. Destacó que “mientras existan 16.000 personas hay que generar nuevas plazas pero hay que ir pensando rápidamente con acciones rápidas, soluciones profundas”.

Rodríguez recordó que cuando en diciembre de 2023 fallecieron seis personas -también en el Módulo 4 de Santiago Vázquez- a raíz de un incendio intencional, “había 800 personas” y “el módulo es para 380”. “Ayer en el Módulo 4 habían 700 personas; solamente 100 personas menos de las que había hace nueves meses atrás”.

Asimismo, subrayó que la situación de funcionarios está “incambiada” y que “hace cuestión de un mes desde el INR informaron que iban a ingresar 94 funcionarios para todo el sistema penitenciario del país” pero que esta cantidad de trabajadores “se disuelven en nada”. “No estamos viendo señales de que realmente haya una preocupación con acciones concretas para resolver la situación, y eso nos preocupa profundamente”.

Esta falta de funcionarios, de acuerdo con la presidenta, genera que muchas veces no se pueda trasladar a los PPL a determinadas actividades como la educación secundaria o visitas al médico “porque no hay funcionarios para llevarlos”. No obstante, también manifestó que muchas veces les dicen que no los llevan “porque todos quieren salir al médico”. Rodríguez dijo que “si una persona está encerrada 24/7 va a empezar a buscar excusas para poder salir” por lo que “es legítimo que aquel que realmente necesita una atención muchas veces no la tiene”. “Pensemos por qué alguien finge ir al médico como una forma de poder salir media hora; todo es parte del mismo problema”, subrayó.

Rodríguez espera que después de este acontecimiento ponga “a la superficie algunas situaciones un poco más” pero que “en realidad después que pasan estas situaciones volvemos a la misma, no hay una respuesta”.

“Si a cualquiera de nosotros nos sometieran a esas condiciones, ¿podrían sacar algo bueno de nosotros?”, cuestionó, y señaló que “estas situaciones de debilidad sacan lo peor del ser humano”, y aunque eso “no deslinda responsabilidades individuales”, hay “responsabilidades del Estado que no cumple”. “En algunas cuestiones, es cuestión de presupuesto y en otras es cuestión de que con lo que hay seguro se podría hacer mucho más”, indicó y concluyó con que “sin duda se precisa dinero y sin duda en el fondo se precisa un proyecto claro en el sistema penitenciario”.