Luego de que el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) denunciara el despido de 37 trabajadores del laboratorio Eurofarma, este miércoles], el sindicato de trabajadores y la empresa mantuvieron una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a los efectos de buscar una solución para los trabajadores y sus fuentes laborales.

Zoya Franco, secretaria general de SIMA, dijo a la diaria que “como sindicato planteamos disconformidad, y la empresa explicó que hay un cambio de negocio y que le cuesta más barato producir en el exterior, por lo tanto, deja de producir en Uruguay”. “Comenzará a traer productos importados, pero tiene un plan de crecimiento de mercado. Argumentan que, como se ahorran la mano de obra uruguaya, tienen un plan de crecimiento dentro de la venta de productos en el mercado uruguayo y que la reestructura sólo involucra a 37 trabajadores”, agregó.

Franco señaló que la empresa propone un despido incentivado. De los 37 despedidos, hay 11 que son afiliados al comité de base, incluidos los representantes sindicales y un directivo nacional. Del total, hay 32 que están dispuestos a recibir el despido incentivado, y lo harían seis de los 11 afiliados al sindicato, pero como parte de las negociaciones para que los otros cinco mantengan su empleo, ya que esa cantidad de personas solicitó mantener su fuente laboral.

Para eso, el sindicato planteó a la empresa que analice la posibilidad de reconvertir sus fuentes laborales y que de esa manera puedan continuar en la plantilla. “Ante ese planteo, la empresa tomó la propuesta. El sindicato solicitó al laboratorio que no ejecute el despido de los cinco empleados y que complemente el seguro de paro para que reciban el 100% de su salario. Además, que se instale en el Ministerio de Trabajo una mesa de negociación para reconvertir esas fuentes de empleo”, dijo. La próxima instancia de diálogo entre las partes es el lunes 20, día en que la empresa debe responder a la propuesta.

Con los 37 despidos, continúan cumpliendo tareas para el laboratorio 74 personas –antes eran 112–, la mayoría de ellas mujeres. Los 32 trabajadores que aceptan el despido incentivado tienen un plazo de diez días para responder afirmativamente. Vencido ese plazo, la propuesta que aumentaba la cifra del despido será retirada.

Con relación al resultado de la instancia en el MTSS, la dirigente expresó que “si bien no tenemos la respuesta que esperábamos –que nos aseguraran los puestos de trabajo reconvertidos de estos cinco compañeros–, no lo vemos de forma negativa, porque la empresa no se cierra a analizar esa propuesta”. Franco mencionó que el sindicato mantiene cautela con este punto, y consideró que “es difícil creerle a una empresa que hace tres meses nos afirmó que no tenía planteada ninguna reestructura, y de un día para otro despidió a 37 trabajadores sin ni siquiera sentarse con el sindicato a discutir ninguna posibilidad”.

“Todo lo que anuncie la empresa lo tomamos con pinzas, porque es una empresa en la cual no creemos, y así se lo trasladamos. Está el compromiso del Poder Ejecutivo de transitar esta posibilidad. La empresa pertenece a la Asociación de Laboratorios Nacionales [ALN], [que] también tendrá que responder, porque es un laboratorio socio de ALN”, sostuvo la vocera de SIMA.

“SIMA está en preconflicto”, dijo Franco, y comentó que el sindicato “ya está evaluando medidas”. Además, aclaró que si el 20 de enero no hay un resultado positivo de la reunión con la empresa en el MTSS, se tomarán medidas y es muy factible que se instale el conflicto.

Eurofarma: “La empresa ha realizado sus mayores esfuerzos para absorber el mayor número de colaboradores”

El laboratorio Eurofarma informó por intermedio de un comunicado que “está alineando con sus colaboradores, autoridades y sindicatos un cambio en su modelo de operación en Uruguay, referente a la transferencia de la producción de su planta de medicamentos ubicada en Montevideo”.

El texto agrega que “la compañía buscará sinergia regional considerando que la fábrica de Montevideo, aun con las sucesivas inversiones en modernización y mejoras desde su adquisición en 2010, requeriría recursos significativos para cumplir con los más altos estándares de calidad y avances tecnológicos, con el objetivo de atender las demandas de calidad y alcanzar el mismo nivel que las demás plantas”.

“Eurofarma ha realizado sus mayores esfuerzos para absorber el mayor número de colaboradores”, sostiene, y aclara que “para el grupo que será desvinculado, un total de 37 personas, ofrecerá un paquete atractivo y la posibilidad de transferirse a otras unidades. Este cambio no afectará las áreas administrativas ni comerciales de la operación en Uruguay”.