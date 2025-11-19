El martes, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central del Uruguay (BCU) anunció una reducción de 25 puntos básicos en la Tasa de Política Monetaria (TPM), por lo que pasó de 8,25% a 8%. La decisión se dio por unanimidad en el directorio y se convirtió en el cuarto recorte consecutivo desde julio.

Según informó la institución financiera a través de una publicación en sus canales oficiales, la decisión está respaldada por aspectos vinculados a la inflación y sus expectativas a futuro, las tasas de actividad y los niveles de incertidumbre tanto en el mundo como en la región.

En ese orden, el BCU explicó que en octubre la inflación interanual se situó en 4,32%, “prácticamente estable con respecto a septiembre” (cuando fue de 4,25%) y cercana a la meta de 4,5% que trazó la institución por quinto mes consecutivo. A su vez, estuvo alineada con la proyección del ente un año atrás, que la posicionó en 4,4%, y “sistemáticamente por debajo del promedio de expectativas privadas” hace un año, que la esperaban cercana al 6%.

Por otro lado, todos los indicadores de expectativas de inflación a dos años de cara a 2027 -de analistas económicos (4,7%), mercados financieros (4,75%) y empresas (5,5%)- “se encuentran dentro del rango de tolerancia de 3%-6%”, con un leve aumento en octubre para los dos primeros (aunque cercanos a la meta del BCU) y un valor “mínimo histórico” para el último de los grupos. “El promedio de expectativas de inflación a dos años permaneció en mínimos históricos (4,98%)”, afirmó la institución.

Respecto a la actividad, la misiva consignó que “mantiene indicadores de crecimiento en torno a su nivel potencial y con una brecha de producto cercana a cero”; mientras que “los niveles de incertidumbre global y regional se mantienen elevados” por un dólar que “exhibe debilidad a nivel global”, aunque con precios de materias primas aún estables.

“En la medida en que el escenario continúe evolucionando acorde con lo esperado, el BCU avanzará gradualmente en el ciclo de reducción de la tasa de interés hacia la instancia neutral de la política monetaria”, adelantó el mensaje.

El último recorte fue de 50 puntos básicos en octubre, de 8,75% a 8,25%. Desde mayo, cuando la TPM estaba posicionada al 9,25%, se recortó sucesivamente en julio, agosto, octubre y ahora en noviembre hasta conducirla al 8% actual.