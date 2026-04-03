El Índice de Precios del Consumidor (IPC) interanual disminuyó una vez más y alcanzó 2,94% en marzo, de acuerdo con el último informe de IPC que difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). En tanto, la variación del IPC correspondiente al mes de marzo fue de 0,41%, mientras que el acumulado en 2026 alcanzó el 1,68%

La cifra que constató el INE se encuentra seis puntos centesimales por debajo del piso del rango de tolerancia del Banco Central del Uruguay (BCU), que el ente fijó en 3%. También de la meta anual de 4,5%.

De acuerdo con el instituto, los rubros que más incidieron en la cifra de IPC mensual fueron los servicios de educación (0,12%); el transporte (0,10%); los seguros y servicios financieros (0,07%) y recreación, deportes y cultura (0,05%).

La variación mensual del IPC por rubro: los alimentos y bebidas analcohólicas a la baja

El informe desagrega también las variaciones de IPC para diferentes rubros a lo largo del mes. En lo que respecta a los alimentos y bebidas analcohólicas, se constató una variación mensual de -0,05% y anual -es decir, el acumulado para este año- de 0,83%. El principal producto al alza fue la carne, con un incremento del 2,03%. Los cortes que vieron los mayores aumentos de precio fueron el asado de tira (6,31%); el vacío (4,27%); la nalga (2,62%) y la carne picada (1,44%). Igualmente, se registró la baja de los precios del jamón (-1,68%); el queso muzzarella (-3,88%); las frutas y los frutos secos (-4,04%) y las hortalizas, los tubérculos y las legumbres (-2,48%).

En contraste, dentro del rubro transporte se observó un incremento del IPC mensual de 0,94% y anual de 0,36%. De acuerdo con las cifras difundidas por el INE, subió el costo de los automóviles (4,15%), motos (4,07%) y los pasajes de aviones (9,12%); aunque el gasoil (-3,23%) y nafta (-1,16%) fueron a la baja. No se encuentra comprendido en dicho cálculo el aumento en el precio de los combustibles que anunció el gobierno la semana pasada, ya que entró en vigencia el 1° de este mes.

Mientras tanto, para los servicios de educación, la variación mensual fue de 3,16% y anual de 4,87%. En dicho rubro se registraron incrementos en el precio de la enseñanza preescolar (4,02%); primaria (4,74%); secundaria (3,78%) y de idiomas (1,75%).

Los seguros y servicios financieros atravesaron una variación de 1,18% en marzo y 2,13% en lo que va del año. El INE atribuyó los cambios mensuales a aumentos en el costo de los pagos por servicios bancarios (2,52%); costos de renovación de tarjetas de débito y crédito (2,43%); servicios de acompañantes (1,74%) y seguros de automóvil (1,16%).

Por último, los servicios de recreación, deporte y cultura vieron un incremento del IPC mensual de 0,97%, y anual de 0,08%.