Las exportaciones de bienes para este año verán una caída del 3,1% de su valor respecto del año pasado y alcanzarán los 13.162 millones de dólares en nuestro país, estimó Uruguay XXI en su Informe Mensual de Comercio Exterior del mes de marzo.

Con base en proyecciones, el instituto espera una baja del valor de las exportaciones en un contexto internacional de “menor dinamismo”, sumado al “menor desempeño del sector agrícola, afectado por condiciones climáticas menos favorables y mayores costos de producción”.

Mal año para la soja, condicionada por el clima y los precios internacionales

La caída obedece fundamentalmente a una contracción en las exportaciones de soja, que el informe señala como “el principal rubro con incidencia negativa dentro de la canasta exportadora” y cuyo valor para este año se estima en 933 millones de dólares (35% menos que en 2025). Atribuye dicho desempeño negativo a una reducción de la zafra en un contexto de condiciones climáticas adversas.

Es así que, de acuerdo con las estimaciones, se espera una disminución de la producción cercana a las 2,7 millones de toneladas de soja, 38% menos con respecto al año anterior; que no podrá ser compensada por los mercados internacionales, cuyos precios están “deprimidos”, según Uruguay XXI.

Sin embargo, y a pesar de tener la mayor incidencia, la soja no es el rubro para el que se espera la mayor disminución este año. Dicho puesto corresponde al ganado en pie, que verá exportaciones por un valor cercano a los 153 millones, una caída del 60% frente a 2025.

Igualmente, también se espera la baja en el valor en las exportaciones respecto del año pasado para los plásticos, con 240 millones (7% por debajo de lo observado en 2025); el trigo, con 247 millones (-5%); los vehículos, con 375 millones (-3%), y los farmacéuticos, con 360 millones (-1%). También consta una categoría denominada ‘Otros’, en la que no se ahonda, y cuya recaudación para este año sería de 1.200 millones, siete puntos porcentuales por debajo de las ganancias observadas en 2025.

Se espera nuevo récord por exportaciones de carne bovina y la colza duplicará resultados

Si bien se prevé una depreciación en el valor final de la canasta de exportaciones, el informe recoge una serie de rubros para los que se espera un incremento. Tal es el caso de la colza-canola, que superará el doble de los retornos del año pasado, de 107 millones de dólares en 2025 a 241 millones en 2026. Las razones detrás de su buen rendimiento se oponen a aquellas que hicieron un mal año para la soja: una “fuerte expansión del área sembrada” –de alrededor de 300.000 hectáreas– y su creciente uso como cultivo de rotación en el invierno. “La combinación de mayores volúmenes y precios relativamente favorables permite que el rubro gane peso en el total exportado, compensando parcialmente la debilidad observada en otros cultivos”, destaca el informe.

Asimismo, Uruguay XXI vislumbra que “la carne bovina se mantendrá como el principal rubro exportado” y batirá récords una vez más, con un valor estimado en 2.727 millones de dólares, dos puntos porcentuales por encima de los 2.674 millones de 2025.

Ya a un nivel más mesurado, las exportaciones de celulosa rondarán los 2.433 millones, 5% más que en 2025. El valor de las exportaciones de arroz también crecerá cinco puntos porcentuales y se espera que alcance los 558 millones de dólares, hecho que se condice con una zafra que se “encamina a ser una de las mayores de la historia”, estimada en 1,6 millones de toneladas.

En tanto, los lácteos verán exportaciones en el ámbito de los 956 millones, 3% más que el año pasado. El informe nota que dicho crecimiento “proviene de la expansión de los volúmenes más que de los precios”, cuya recuperación es aún “incipiente” y tiene “rezagos en su transmisión a los valores de exportación”.

Otros sectores que verán un incremento en el valor de las exportaciones serán la malta, con 268 millones (7% más que en 2025); los concentrados de bebidas, con 799 millones (6%); la madera, con 456 millones (3%), y los subproductos cárnicos y otros productos del agro, con 492 millones y 722 millones, respectivamente (1% en ambos casos).