Una mujer de 44 años fue imputada con prisión preventiva por 120 días el jueves por ocasionar quemaduras de segundo grado y otras lesiones a su hija de 13 años en la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, según informaron a la diaria desde la jefatura departamental.

El episodio sucedió en las calles Ramón Álvarez y Cesar Mayo Gutiérrez de la ciudad, cuando efectivos de la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras intervinieron ante la denuncia recibida en una llamada al 911.

La adolescente fue trasladada a un centro de salud, donde se le diagnosticaron quemaduras y quedó internada para su asistencia.

Seguidamente la fiscalía dispuso la detención de la madre y fue puesta a disposición judicial, en la que fue formalizada con la medida cautelar de prisión por régimen de reiteración real y en calidad de autora por los delitos de violencia doméstica agravada, lesiones personales agravadas y omisión de los deberes inherentes a la patria potestad.

Además, la Justicia determinó que la menor quedará al resguardo institucional y familiar bajo la órbita del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay.