Carlos Enciso junto a autoridades departamentales durante la conferencia de prensa para anunciar el fideicomiso financiero, el 16 de diciembre, en el Salón de Honor de la Intendencia de Florida.

El martes, en una conferencia de prensa en la Intendencia de Florida, se anunció el avance del consenso multipartidario en torno al proyecto de fideicomiso de la comuna. El acuerdo se logró tras semanas de negociaciones y diálogos entre los partidos políticos representados en la Junta Departamental: Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC) y Frente Amplio (FA).

El proyecto de fideicomiso prevé una financiación de 10 millones de dólares, destinados a tres propuestas acordadas: el pago a proveedores locales, con una deuda cercana a los seis millones de dólares; el presupuesto participativo para localidades del departamento, con un monto de dos millones de dólares; y la ejecución de un régimen de retiro incentivado para más de 200 funcionarios de la intendencia, estimado en 2.100.000 dólares.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, expresó en declaraciones a Comunicación de la Intendencia, que “es un fideicomiso que impacta positivamente en la gestión, que tiene el anclaje del Sucive [Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares] y se financia perfectamente en 12 años”. Agregó que se logró un acuerdo político con “una amplísima mayoría, sobre un instrumento que se está usando en muchos departamentos, pero que acá también lo vamos a instrumentar con seriedad”. Para Enciso, alcanzar el consenso implica “acordar en el disenso, generar puntos de encuentro; [es] una señal de que los acuerdos son posibles”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Política Departamental del FA, Richard Tessier, señaló que se trata de “un momento histórico” y se refirió a la propuesta de presupuesto participativo: “Con el voto popular de la gente se van a priorizar las obras que necesita cada una de las localidades, barrios, clubes sociales y comisiones de fomento”.

El edil del PC Juan Lacassy manifestó que “[la propuesta del presupuesto participativo] existía desde el gobierno frenteamplista de Juan Francisco Giachetto; nosotros la reivindicamos, le hicimos algunas adaptaciones y la volvimos a presentar”. Además, señaló que el presupuesto “permite al vecino y a la comunidad reunirse y organizarse, presentar un proyecto y someterlo a votación”. Agregó que se tratará de unos 300 proyectos a ejecutar durante el actual período de gestión de Enciso, con un máximo de 50 proyectos por año, escalonados en montos de 7.000, 10.000 y 12.000 dólares.

Sobre la propuesta de incentivo al retiro de funcionarios, Lacassy sostuvo que es “una reivindicación histórica de Adeom [Florida]”. Explicó que el funcionario que decida retirarse tendrá dos opciones: cobrar 12 sueldos al contado o 18 sueldos líquidos en cuotas, con la condición de no proveer nuevas vacantes, salvo algunas excepciones.

Asimismo, el edil colorado señaló que presentaron una cuarta propuesta para finalizar algunas obras que habían sido planteadas por el PC en el primer fideicomiso, como la pista de ciclismo y la pista de atletismo en Fray Marcos. En ese sentido, indicó que el intendente se comprometió públicamente a culminar esas obras en un plazo no mayor al actual quinquenio.