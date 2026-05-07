Este miércoles, después de participar en un homenaje a Zelmar Michelini en el Paraninfo de la Universidad de la República, el presidente Yamandú Orsi fue consultado en una rueda de prensa sobre las críticas que recibió por su visita a un portaaviones estadounidense acompañado por el embajador de ese país, Lou Rinaldi. Algunos de los cuestionamientos partieron de su propio gabinete: el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, declaró que no le “gustó” la acción del presidente.

Al respecto, Orsi respondió: “Es el precio de la libertad. Y el precio de la responsabilidad de un jefe de Estado. Soy presidente de Uruguay. No estoy aquí y no hago política exterior representando a una fuerza política, lo hago pensando en lo que le conviene a Uruguay”. Acotó que “claro” que esperaba críticas y que las entiende, “más allá” de si las comparte o no, y aseguró que “la libertad es lo mejor que nos puede pasar”. “Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace. La libertad antes que nada, salvo cuando son los temas particulares de cada ministerio. Pero no nos olvidemos de que mis ministros son actores políticos también. A mí no me molestan, para nada”, insistió.

Orsi dijo que estuvo analizando si aceptar o no la invitación al portaaviones y tomó una decisión en función de lo que “le convenía a la República Oriental del Uruguay”.

Orsi sobre la alerta roja y las personas en situación de calle: “El año pasado funcionó bien”

El presidente también fue consultado sobre las medidas anunciadas por el Ministerio de Desarrollo Social para las personas en situación de calle de cara al invierno, así como sobre las propuestas que presentó en la materia el Partido Nacional. Sobre las iniciativas de la oposición, dijo que está de acuerdo con ellas y que muchas están “vigentes” actualmente, como la internación compulsiva.

Consideró que el año pasado “funcionó bien” el operativo de evacuación de las personas en situación de calle ante la declaración de alerta roja por frío, pero agregó que, de todos modos, habría que buscar un mecanismo “que nos permita trabajar los 365 días” del año.

El presidente se refirió además a su reciente viaje a Brasil junto con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para reunirse con empresarios de San Pablo. Orsi destacó que esa ciudad “tiene más PIB que cualquier país de América del Sur” y que el hecho de que un grupo de empresarios “se juntaran para recibir nuestro mensaje como uruguayos ya es una señal”. “Lo que quieren saber es cuáles son las áreas donde Uruguay les puede brindar una oportunidad”, dijo.

El presidente dijo que San Pablo “está bastante más cerca de lo que nos imaginamos” y que “de un tiempo a esta parte, de unos años para acá”, llegan al país cada vez más inversores brasileños, y brasileños que quieren radicarse en Uruguay. “Algo encuentran, yo creo que tiene que ver con reglas de juego, con ventajas que Uruguay presenta”, valoró.

Críticas a propuesta de obras en el Parlamento: “Me sorprendió tanta reacción”

Orsi aseguró que le “gustó” la idea presentada este miércoles por la vicepresidenta Carolina Cosse para remodelar el Palacio Legislativo en la conmemoración de los 100 años del edificio y comentó que le “sorprendió” que “generara tanta crítica” desde la oposición.

“A mí me gustó la idea. Yo ahora le pedí a Carolina que me mandara más material”, comentó. Dijo que en estos casos entra “en plan de exintendente” y son cosas que le “seducen”. “Pero me llamó la atención, me sorprendió realmente que genere tanta reacción. Voy a ver dónde está el problema o cuáles pueden ser los problemas, pero es bueno que pensemos en cambiar un poco la realidad física de ese lugar al que es tan difícil acceder. Yo creo que está bueno porque generás un vínculo más humano con la ciudad, pero vamos a analizarlo. Yo estoy para ayudar, para dar una mano ahí”, afirmó el presidente.