El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resolvió “adelantar las acciones del Plan Invierno”, según informó este lunes en una rueda de prensa el titular de la cartera, Gonzalo Civila. El ministro dijo que la medida se debe a que “estamos ya transitando días fríos”; el gobierno tenía previsto inicialmente lanzar el Plan Invierno el 15 de mayo.

Civila mencionó que la actual administración abrió en estos días “16 centros nuevos” y destacó que hay “más de 100 personas desplegadas en todo el territorio”, organizadas en duplas, para contactarse con las personas en situación de calle. Esto forma parte de la primera estrategia nacional para el abordaje integral de la situación de calle, que fue presentada por el Mides a principios de abril.

Civila anunció este lunes la incorporación de 50 personas al plan de trabajo del ministerio. “Este es un problema país, como hemos dicho, un problema muy grande. Nos estamos anticipando a un invierno que, como siempre, presenta desafíos”, afirmó el jerarca.

Asimismo, el titular del Mides destacó que la actual gestión ha resuelto que la atención a las personas en situación de calle “es un tema al que hay que darle respuesta todo el año, los 365 días del año, y con ese compromiso estamos trabajando”.

En cuanto a las duplas, Civila dijo que recorrerán “las zonas donde hay más densidad de personas en situación de calle”. “Esto va a ser variable porque vamos a ir trasladando a los equipos según las necesidades que van surgiendo”, señaló, y agregó que el ministerio abrirá un nuevo centro Puertas Abiertas en Malvín, “una zona donde también hay una necesidad y una demanda de más presencia del Estado”.

El ministro sostuvo que “la idea es abarcar todo el territorio de Montevideo, como ya lo estamos abarcando, pero haciendo un énfasis y una saturación, si se quiere, de presencia en los lugares donde tenemos más densidad de personas en situación de calle”.