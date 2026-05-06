Acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el canciller Mario Lubetkin, el presidente Yamandú Orsi viajó este martes a San Pablo, Brasil, donde mantuvo una serie de encuentros con empresarios. En declaraciones a la prensa, Lubetkin dijo que existe “un particular interés” de “grandes empresarios brasileños” en “pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial e inversiones brasileñas en Uruguay”.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que durante la jornada de este martes la delegación del gobierno uruguayo se reunió con empresarios de distintas ramas de actividad. Mencionó la minería, la logística, las finanzas, la producción alimentaria, el turismo, la celulosa, la soja, la farmacéutica y la metalúrgica. “Todas áreas que naturalmente han despertado mucho interés y que son realistas en la posibilidad de que pasemos a una nueva fase con nuestro país vecino en el área comercial”, recalcó Lubetkin.

El canciller recordó que recientemente Orsi ha mantenido encuentros similares con empresarios en Buenos Aires, Argentina, “justamente para verificar posibles nuevas áreas de trabajo o posibles acciones en el ámbito económico comercial en nuestro país”. También mencionó la visita oficial a China, en febrero de este año, y el más reciente viaje a Barcelona, España, donde Orsi se reunió con el presidente español, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

Aunque aclaró que “esto será un proceso”, ya que “no estamos hablando de hoy para mañana”, Lubetkin destacó las “expectativas” que hay en el gobierno de “poder seguir rápidamente avanzando en un crecimiento del comercio de los negocios”. Señaló que Uruguay ha recibido en el último tiempo inversiones en el sector turístico y en el “área telefónica” que, en total, “ya superan los 1.200 millones de dólares”.

“Por lo tanto, la visita [a San Pablo] fue muy positiva y seguiremos avanzando en esta política del gobierno de seguir intensificando nuestra acción en el área económica y comercial para mejorar el escenario económico de nuestro país, generar crecimiento y reducir naturalmente pobreza y desocupación”, expresó el canciller. Está previsto que Orsi, Oddone y Lubetkin retornen al país en las próximas horas.