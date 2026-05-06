La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, concurrió este martes a la Comisión de Salud Pública del Senado para informar sobre las acciones que lleva adelante su cartera, sobre todo, con relación al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), a 20 años de su implementación. La comparecencia se llevó adelante a instancias del senador del Partido Nacional Carlos Camy y fue inconclusa, ya que la ministra debió ausentarse para participar en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, en la que se anunció que a partir del jueves empezará a regir la alerta roja por frío para personas en situación de calle.

En una rueda de prensa, Camy dijo que en la oposición se evaluará si se convoca nuevamente a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), si bien puntualizó que en la sesión de este martes “se abarcaron varios temas con una lógica de querer ayudar”.

Lustemberg compareció después de diferentes renuncias en cargos jerárquicos dentro del MSP. En las últimas semanas presentaron la renuncia a sus cargos la exdirectora general de Salud, Fernanda Nozar, y el exsubdirector general de Salud, Gilberto Ríos. A su vez, la semana pasada renunciaron varios miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública, en protesta por la reducción del tiempo de inhabilitación por mala praxis a una anestesista.

Camy dijo que este último episodio “ocupó gran parte de la reunión”, y señaló que la situación “fue explicada desde el punto de vista jurídico por los jerarcas correspondientes”. De todos modos, para el senador nacionalista las explicaciones no fueron lo suficientemente claras y “generaron dudas”, por lo que no descartó solicitar más información. “Seguramente haya alguna solicitud de información complementaria que vamos a estar impulsando conjuntamente con el senador [nacionalista] Martín Lema”, aseveró. Si bien reconoció que las renuncias “son parte de la propia evolución del gobierno”, Camy dijo que la oposición necesita más información “para tener un juicio terminado en el tema”.

SNIS y medicamentos de alto costo

Por otra parte, Camy sostuvo que la comparecencia de Lustemberg ante la comisión era “importante”, ya que resulta imperioso “comenzar a evaluar” la forma en la que está funcionando el SNIS. Entre otras cosas, Camy mencionó el costo creciente del Fondo Nacional de Salud, así como las demoras en los tiempos para concretar consultas y tratamientos médicos. Según comentó, la ministra informó que esto último es algo que el MSP está trabajando en revertir mediante “planes concretos, que se estarán dando a conocer próximamente”.

En la sesión de este martes también se abordó el acceso a medicamentos de alto costo, aspecto en el que hubo “un salto de 165% de crecimiento de los recursos obtenidos vía las acciones de amparo”, señaló Camy. Aunque apuntó que “no es un tema fácil de solucionar”, el senador nacionalista dijo que se planteó a las autoridades del ministerio algunas “soluciones, que pueden ser burocráticas o administrativas”, inspiradas en experiencias en diferentes partes del país.