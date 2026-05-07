Con la mirada puesta en las cinco “prioridades ciudadanas” que la Intendencia de Montevideo (IM) pretende concretar, comenzó a sesionar este miércoles la Comisión Especial de Proyectos Extrapresupuestales de la Junta Departamental, que en esta oportunidad abordó el plan de construcción y reparación de veredas; su costo estimado es de 65 millones de dólares, que la IM prevé destinar a 843.000 metros lineales de vereda.

En suma, los planes propuestos requieren un préstamo estimado en 299,7 millones de dólares. El órgano se reunirá cada lunes y miércoles durante las próximas dos semanas para analizarlos. Se espera que las reuniones concluyan el viernes de la próxima semana y el cronograma marca el 21 de mayo como la fecha en la que la Junta Departamental, reunida en sesión ordinaria, votará los diferentes planes por separado. No obstante, el edil del Frente Amplio (FA) Gonzalo Zuvela aclaró en diálogo con la diaria que eso dependerá de la velocidad de trabajo del Tribunal de Cuentas, que está tratando los expedientes de los diferentes préstamos en paralelo.

Zuvela dijo que la sesión de este miércoles fue “meramente técnica”, algo que cree que se repetirá en siguientes oportunidades, y consideró que no es sino hasta después de la última sesión que el debate político ganará terreno, antes de que los ediles deban votar. “Ahí sí habrá un tratamiento político, con un fondo técnico, pero político al fin”, aseveró.

El edil consideró que “por una cuestión histórica” el oficialismo probablemente no encuentre dificultades en concretar las mayorías necesarias para aprobar su plan de saneamiento. En lo que respecta a los demás planes, recordó que la postura de los ediles de la oposición es variopinta. Consultado sobre qué posibilidad cree que hay para que sean aprobados, expresó optimismo. Según indicó, los planes involucran “cosas que están comprendidas en todos y cada uno de los programas de gobierno de todos y todas quienes se presentaron a las elecciones”. Es así que llamó a negociar y consideró que “va a ser difícil explicar a sus votantes [para] quienes en definitiva no acompañen”. “Cada uno sabrá lo que tiene que acompañar”, evaluó.

El edil reconoció que existe cierto rezago con respecto al estado de veredas y calles, y dijo que el modelo de limpieza que implementó la administración del FA hacia 1990, si bien fue una solución en su momento, “está prácticamente agotado”. “Ahora vamos a tomar el toro por las guampas, pero para eso se necesita inversión”, valoró.

Por eso, destacó que lo que propone la IM con su plan de calles implica “una actitud más proactiva”. Luego de que se le preguntara si cree que eso será suficiente para atender la problemática, dijo que “por lo menos” servirá “para pegarle un buen cambio”. “Estamos proponiendo modificar la realidad del 24% de las veredas en Montevideo”, subrayó.

Edil opositor: “En el presupuesto quinquenal, en definitiva, la prioridad del tema de las veredas fue cero”

Por su parte, el edil nacionalista Rafael Seijas dijo a la diaria que la bancada de su partido estará recibiendo los diferentes planteos de la administración departamental durante estas semanas y luego formará su opinión.

A título personal, cuestionó algunos de los planteos que hace la IM con su plan de veredas. Expresó preocupación por la modalidad de pagos que se pretende imponer y evaluó que, si bien se explicó que los vecinos a cargo de las veredas reparadas podrían pagar las obras en cuotas, la modalidad podría resultar inaccesible para parte de la población de la capital.

Seijas dijo que miembros de la oposición cuestionan el hecho de que si la reparación de las veredas es prioritaria para la administración de Bergara, por qué no se destinó una mayor parte del presupuesto quinquenal a dicho objetivo. Apuntó que las autoridades pretenden trabajar sobre 65.00 metros cuadrados de vereda, algo que calificó como “nada”. “En el presupuesto quinquenal, en definitiva, la prioridad del tema de las veredas fue cero”, argumentó.

Consideró que a través de la herramienta de préstamo se “pide un esfuerzo a los montevideanos para un préstamo que no va a pagar esta administración”. “Nosotros vamos a analizar en qué medida amerita cada uno de esos préstamos que nosotros comprometamos las administraciones que vienen, y en qué medida esta administración ha hecho esfuerzos por contemplar la problemática que ahora nos está diciendo que es una prioridad”, resumió. Y concluyó: “Evidentemente, acá en veredas no hizo ningún esfuerzo. Si Bergara dice que para él eran una prioridad las veredas, nos está mintiendo”, concluyó.