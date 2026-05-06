El proyecto de ley que agiliza trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable fue aprobado por unanimidad en el Senado en octubre de 2025, y en abril de este año se votó -también por unanimidad- en la Comisión de Vivienda y Territorio de la cámara baja. El Frente Amplio (FA) tenía la intención de votarlo en el plenario de la Cámara de Diputados el mes pasado, pero el Partido Nacional (PN) pidió postergarlo. Finalmente, este miércoles se puso a debate en el plenario de Diputados, pero, ante críticas de la oposición, el FA dio marcha atrás con el tratamiento.

En la sesión, la diputada del FA Ana Laura Melo, miembro informante, resaltó que el proyecto abarca los bienes inmuebles que tienen deudas con el Estado, y tiene como objetivo “acortar el proceso expropiatorio”, porque es de “particular importancia y sobre todo de utilidad pública”.

El primer artículo del proyecto, tal como salió de comisión, dice: “Autorízase al Poder Ejecutivo y a los gobiernos departamentales, en el marco de los procesos administrativos correspondientes, en oportunidad de la toma de urgente posesión de inmuebles y al amparo de su respectiva competencia, a solicitar medidas provisionales que resulten pertinentes para garantizar la seguridad edilicia, así como la salubridad y la higiene pública”.

La diputada subrayó que el proyecto de ley va a trabajar sobre propiedades que tienen una doble condición, deudas con el Estado y a su vez una situación “de degradación”, que constituyen “una amenaza”. Entonces, la iniciativa plantea “un procedimiento extraordinario y abreviado de expropiación”, para los inmuebles que están establecidos en el artículo 62 de la ley de ordenamiento territorial (18.308, de 2008).

La diputada señaló que si se analiza cuántas veces se ha aplicado la ley de expropiaciones tal como está, ven que su aplicación “no ha sido productiva” y, con el pasar de los años, se ven “a los mismos inmuebles en las mismas condiciones”. Al finalizar, la diputada dijo que este proyecto de ley es un paso más “hacia una equidad territorial y que la infraestructura, por la que todos nosotros tenemos deberes, sea utilizada con buen destino”.

Críticas

Por su parte, el diputado del PN Fermin Farinha criticó que en la sesión escuchó cuestiones que “no son las que regula este proyecto de ley”, ya que la iniciativa está enmarcada “en algo que está regulado constitucionalmente, que es el derecho de propiedad”. Señaló que el proyecto lleva como título “inmuebles de deuda compensable”, pero tiene dudas de que eso “haya quedado establecido a texto expreso como condición para proceder por este camino”.

Luego, el diputado colorado Conrado Rodríguez subrayó que el proyecto “no habla de viviendas en situación de abandono, sino que establece un mecanismo de expropiación para determinadas causales con determinadas medidas provisionales”. Resaltó que el primer artículo de la iniciativa, en vez de enmarcarla “en los procesos de expropiación”, habla de los procesos administrativos por los cuales los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo pueden llegar a decretar la utilidad pública de la expropiación de un bien inmueble.

Por lo tanto, para el diputado colorado, en el primer artículo “hay una mezcla de conceptos que se deberían revisar”, porque por un lado está el procedimiento administrativo y por otro el judicial. Además, subrayó que en el texto no se establece “cómo van a ser reguladas las medidas provisionales”. Dijo que “son cosas gruesas, importantes, a la hora de establecer un procedimiento que debe tener las garantías para todas las partes, y sobre todo para el expropiado”.

Luego, ya bien entrada la tarde, el Partido Colorado pidió un cuarto intermedio de 15 minutos; y, al regreso, el FA pidió que se levante la sesión. La moción fue aprobada y hasta ese instante llegó la jornada del miércoles en la cámara baja. Terminada la sesión, la diputada Melo le señaló a la diaria que van a seguir trabajando el tema para ver si pueden llegar a “una redacción acorde a los planteos que surgieron en sala”, y dijo que darán la discusión “hasta que el proyecto quede lo mejor posible”. Consultada sobre si la iniciativa volverá a comisión, contestó que no fue lo que decidieron, “pero todo puede pasar”.