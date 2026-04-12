En el Parlamento hay dos proyectos de ley a estudio –uno mucho más avanzado que el otro en su tratamiento– que buscan desestimular las viviendas vacías. Uno de ellos es el que agiliza trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable, que fue presentado por senadores del oficialismo en la anterior legislatura, fue retomado en esta y aprobado por unanimidad en la cámara alta en octubre de 2025. Esta iniciativa fue aprobada –también por unanimidad– el miércoles en la Comisión de Vivienda y Territorio de la cámara baja.

La diputada del Frente Amplio (FA) Ana Laura Melo, vicepresidenta de la comisión, señaló a la diaria que, desde que les llegó el proyecto del Senado, ampliaron las consultas, sobre todo a las cátedras de Derecho Procesal y Administrativo de la Universidad de la República y también de las universidades privadas, porque es un proyecto que trabaja sobre el derecho a la propiedad, y querían que el marco legal “fuera el más preciso posible”. Por lo tanto, los cambios que hicieron van en ese sentido. Por ejemplo, el valor de la tasación que determinará la indemnización por el bien expropiado se marcó que esté a cargo de un perito designado por el juez, “y que los honorarios del perito van a estar cubiertos por el expropiante”.

La diputada subrayó que este proyecto busca “achicar el proceso expropiatorio” de los inmuebles que tienen deudas con el Estado, tanto con los gobiernos departamentales como con el Poder Ejecutivo, y además están “en una situación compleja en lo edilicio”, atentando contra la salud, por ejemplo. Recordó que el proceso de expropiación ya está establecido por ley, pero que “hoy es muy difícil aplicarlo por la cantidad de requisitos y normativas que tiene”. “Esto es un camino más corto, un trámite abreviado de expropiación, pero con todas las consideraciones para dar garantías a ambas partes”, aclaró.

La diputada dijo que este proyecto asegura “dar instrumentos para que esas viviendas que están abandonadas, que todos las tenemos en nuestra memoria visual, puedan ser utilizadas rápidamente por los entes expropiantes y volcadas al Sistema Público de Vivienda o a algunos proyectos con carácter más comunitario”.

Melo señaló que seguramente el proyecto se ponga a consideración del plenario de Diputados en la sesión de este miércoles, y luego volverá nuevamente al Senado –por los cambios realizados en comisión en esta segunda instancia–, pero “los senadores ya estudiaron el borrador y tiene el okay de ellos”. “Sabemos que el Ministerio [de Vivienda y Ordenamiento Territorial] está esperando esta ley, porque hay varios inmuebles, sobre todo en Ciudad Vieja y el Centro, que tienen estas características, y todos los ciudadanos piden que se haga algo con ellos, porque a veces atentan contra la seguridad pública”, finalizó.

Por su parte, el diputado colorado Walter Cervini, presidente de la comisión, dijo a la diaria que la redacción nueva es “más adecuada” y además “reúne más consenso” en Diputados, y ratificó que la idea es que se apruebe “lo antes posible”. Cervini señaló que el proyecto, “si bien no refiere a una solución específica para los problemas habitacionales”, podrá abordar los problemas “de higiene” o de “potenciales derrumbes” de inmuebles abandonados. Por lo tanto, espera que la ley “sea efectiva y que pueda acelerar los tiempos”.

A su vez, en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la cámara alta hay otro proyecto presentado por el FA, que también busca desestimular las viviendas vacías, pero que no se trata desde setiembre de 2025. La iniciativa establece la duplicación de los valores de los inmuebles vacíos para el cálculo del impuesto al patrimonio, con desocupación por un plazo no menor a 24 meses continuos. El senador del FA Gustavo González, vicepresidente de la comisión, señaló a la diaria que todavía no lo pudieron tratar, “por la cantidad de cosas” que tuvieron en otras comisiones, y aclaró que “no hay mala voluntad”.