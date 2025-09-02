En el marco del aviso por la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una advertencia amarilla que afecta a localidades de varios departamentos.

Inumet indicó que una “perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta el país”, lo que genera “tormentas, algunas puntualmente fuertes”. Meteorología destacó que en las zonas de tormentas “se podrá registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.

Principales localidades afectadas