En el marco del aviso por la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una advertencia amarilla que afecta a localidades de varios departamentos.
Inumet indicó que una “perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta el país”, lo que genera “tormentas, algunas puntualmente fuertes”. Meteorología destacó que en las zonas de tormentas “se podrá registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.
Principales localidades afectadas
- Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar-Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
- Colonia: todo el departamento.
- Durazno: Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.
- Flores: todo el departamento.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Montevideo: todo el departamento.
- Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.
- San José: todo el departamento.
- Soriano: todo el departamento.