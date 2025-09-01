Tras haber cesado las advertencias meteorológicas al mediodía del lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso para advertir a la población por la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes 2 de setiembre.

Meteorología señala que en la tarde “una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas”. El instituto señala que en las zonas de tormenta “se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo”. El fenómeno corresponde al conocido como temporal de Santa Rosa.

El instituto señala que hacia la noche del miércoles 3 se prevén mejores temporarias.