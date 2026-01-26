Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Dos semanas después del asesinato de Renée Nicole Good, de 37 años, a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Minneapolis vuelve a ser escenario de la brutalidad institucional promovida por la administración de Donald Trump. El sábado, funcionarios del ICE asesinaron a Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, durante una protesta en esa ciudad del estado de Minnesota. Tal como pasó en el caso de Good, las autoridades declararon que le dispararon a Pretti porque estaba armado y amenazó con “masacrar” a los agentes. Sin embargo, una grabación difundida por distintos medios estadounidenses muestra que el hombre, antes de ser asesinado, tenía en su mano un teléfono y no un arma.

La inédita violencia con la que están actuando los agentes del ICE desde que recibieron la orden del gobierno de salir a cazar inmigrantes no sólo cuenta con el rechazo de la oposición demócrata y un amplio sector de la sociedad –que en estos días salió a la calle para manifestar su repudio–, sino que también está generando grietas dentro del propio Partido Republicano, donde el apoyo al mandatario está lejos de ser unánime. Por lo pronto, tanto demócratas como republicanos, entidades civiles y hasta la Asociación Nacional del Rifle están reclamando una investigación independiente del asesinato del enfermero.

En este contexto, la diaria consultó a distintas autoridades y legisladores sobre si la coyuntura actual influye en el vínculo entre las Fuerzas Armadas uruguayas y las estadounidenses y, en ese marco, en el ingreso de estas últimas para ejercicios de cooperación o instancias de capacitación. Para la ministra de Defensa, Sandra Lazo, no se modifica el criterio, mientras que para el senador del Partido Nacional y exministro de esa cartera Javier García las operaciones que se realizan con militares de otros países “se analizan caso a caso”, por lo que “no hay ningún cambio por vía genérica”. Desde el Frente Amplio, aseguran que, teniendo en cuenta los “viejos preceptos” reinstalados por el gobierno de Trump, “no podemos hacer una lectura ingenua sobre los ingresos [de militares], pensando a futuro”, en palabras de la diputada Tatiana Antúnez, delegada de la Comisión de Defensa.

En esta edición también les contamos los detalles de la campaña Cuidá a quienes tenés al lado (vengan de donde vengan, sean quienes sean), una iniciativa impulsada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Intendencia de Montevideo que –en las antípodas de las políticas antiinmigratorias de Trump– promueve la inclusión de personas migrantes y refugiadas en nuestro país.

Además, reclamos gremiales, falta de protocolos y episodios de violencia reabren el debate sobre el nivel de seguridad en el sistema judicial, que es “sumamente deficitario”, aseguró a la diaria Willian Rosa, fiscal con experiencia en causas de alta conflictividad. El Ministerio del Interior descarta que haya un aumento de hechos violentos en las sedes judiciales y las fiscalías y considera que, en realidad, lo que ha habido son “hechos puntuales”, señaló a este medio el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.

Hasta mañana.