Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles en la Torre Ejecutiva a Sara y Ana Martínez, hermanas de Moisés, el joven que mató a su padre luego de una vida marcada por la violencia y los abusos sexuales, y fue condenado a 12 años de prisión por un delito de homicidio especialmente agravado. La reunión se dio un día después de que dos legisladores colorados y uno cabildante solicitaran un informe técnico a Jurídica del Poder Legislativo para evaluar “la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto” al joven de 28 años, lo que despertó la polémica, con apoyos y críticas. El propio Orsi sostuvo que en Uruguay existe la separación de poderes, que “creemos en la Justicia”, “en el Ministerio Público” y que el Poder Ejecutivo no tiene potestad para “revertir esta situación”. Sobre la herramienta del indulto, el presidente dijo que “no es común, no es frecuente” y, en cualquier caso, se “tiene que recorrer después de que haya un fallo definitivo”, pero cerró afirmando: “En el fondo, todo lo que queremos es que se imparta justicia, que haya justicia”.

Uno de los legisladores impulsores del pedido del informe técnico, el cabildante Álvaro Perrone, adelantó que si este es “favorable”, se comenzará a conversar con los demás legisladores con el fin de “corregir una falla del Estado”.

En cambio, la bancada frenteamplista no ha discutido el tema aún y hay visiones que advierten por el carácter “demagógico” u “oportunista” de la iniciativa de los tres legisladores de la oposición. La columna de Marcelo Pereira también está dedicada a este tema.

También este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a la inscripción de hijos e hijas, estableciendo que el orden de los apellidos paterno y materno sean elegidos por acuerdo de ambos progenitores, y de no haber acuerdo, el orden será sorteado por un funcionario.

En materia judicial, la fiscal especializada en Estupefacientes de 4º turno, Angelita Romano, sigue investigando el túnel que fue descubierto en Ciudad Vieja y que terminaba cerca de la sucursal del BBVA. Entre otras actuaciones, se investiga una inmobiliaria en Punta del Este a través de la cual los detenidos alquilaron un apartamento en ese balneario, el mismo que utilizó la banda mexicana que en 2018 asaltó una joyería en el Conrad. Los investigadores, además, siguen tras la pista de la posible conexión con el narcotraficante Sebastián Marset.

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