No todo es desacuerdo

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hace décadas, las federaciones de cooperativas de vivienda acuñaron la consigna “familias sin casas y casas sin familias” para reivindicar la necesidad de soluciones habitacionales y exigir la intervención estatal. Hay demasiadas casas vacías –“vacancia urbana”, le llaman– en un país que tiene un déficit de vivienda importante. Por eso, la aprobación definitiva del proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable es destacable. También que haya sido aprobado por unanimidad, demostrando que el sistema de partidos sabe cuándo hay que ponerse de acuerdo y generar políticas de Estado.

El senador Óscar Andrade, del Frente Amplio (FA), partido que impulsó la iniciativa, dijo que se trata de “un proyecto modesto”, que “no agrega mucha cosa a las herramientas que hoy existen”, pero que dará una respuesta a la “situación desesperante” de tener “suelo urbano sin utilizar”.

El texto establece que en el marco de las expropiaciones por la Ley de Ordenamiento Territorial, “cuando en el proceso jurisdiccional correspondiente se solicite la toma de urgente posesión”, tanto el Poder Ejecutivo como los gobiernos departamentales podrán pedir “medidas provisionales” para garantizar “la seguridad edilicia, así como la salubridad y la higiene pública”, algo que se podrá hacer “conjuntamente con la solicitud de toma de urgente posesión” del inmueble. A su vez, establece que “la toma de posesión” del inmueble “podrá efectuarse con anterioridad a la determinación” de la indemnización, y en el caso de que se mantengan deudas con el organismo expropiante, el monto de las deudas “se imputará a la indemnización provisoria” para “la toma urgente de posesión”.

Pero los partidos también acordaron otras cosas. Se volvió a conformar la comisión especial para la designación del comisionado parlamentario penitenciario, cargo que está vacante desde el 18 de setiembre, y, como ya informara la diaria, el FA, el Partido Nacional y el Partido Colorado veían con buenos ojos el nombre de Daniel Radío (Partido Independiente, PI), actual director en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Ayer, el diputado Gerardo Sotelo (PI) confirmó que su correligionario “cuenta con el apoyo de todos los partidos”. “Hay un amplio consenso con respecto a que Daniel pueda ocupar ese cargo”, aseguró.

Además, oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo en que Álvaro Franca, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno, ocupe la vacante como ministro de la Suprema Corte de Justicia que dejó el 10 de marzo, tras cumplir 70 años, Tabaré Sosa. El senador del FA Eduardo Brenta destacó este acuerdo como “una señal buena en un momento de mucha tensión entre el gobierno y la oposición” y dijo tener expectativas de que esto permita “ir avanzando en otras áreas”, como por ejemplo en llenar la vacante generada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el retiro de la jueza Selva Klett.

En nuestro suplemento Economía, Lucía Barrios aborda un estudio de la Unidad Defensa del Consumidor, en el que se analizan 17 piezas publicitarias de televisión para promocionar créditos, y que concluye que los anuncios apelan a las emociones y omiten información relevante sobre las condiciones de los préstamos.

Hasta mañana.